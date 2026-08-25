"Dido y Eneas" vuelve al Teatro Comedia con más de 100 artistas en escena

La ópera Dido y Eneas regresará al Teatro Comedia de Córdoba con una nueva temporada que tendrá funciones el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto, a las 20, en la Sala Mayor del espacio cultural ubicado en Rivadavia 254.

La producción reunirá a más de 100 artistas y contará con la participación del Coro Municipal de Córdoba, la Orquesta de Cuerdas Municipal, el Elenco Municipal de Danza Teatro y el Coro Municipal de Jóvenes.

La dirección general estará a cargo de Esteban Conde Ferreyra, mientras que Patricia González tendrá a su cargo la dirección escénica y Ezequiel Rodríguez, la dirección coreográfica.

El papel de Dido será interpretado por la soprano cordobesa Pía Gray, quien compartirá escenario con Federico Finocchiaro, en el rol de Eneas, y otros intérpretes de la escena lírica local.

Compuesta por Henry Purcell, nacido en Westminster, Inglaterra, en 1659 y fallecido en 1695, sobre un libreto de Nahum Tate e inspirada en la Eneida de Virgilio, la obra relata la historia de amor entre Dido, reina de Cartago, y el héroe troyano Eneas, marcada por el destino, la pérdida y el sacrificio.

Para esta temporada se planteó una puesta en escena con una mirada contemporánea sobre la obra barroca, aunque conservando los principales elementos de la versión original.

Desde la Municipalidad destacaron que, por su duración y su estructura basada en escenas breves, la propuesta busca también acercar la ópera a espectadores que no están habituados al género.

El espectáculo ya había sido presentado en Córdoba durante 2024, cuando tuvo cuatro funciones a sala llena, según informaron desde el municipio.

• El elenco y el equipo artístico

Además de Pía Gray como Dido y Federico Finocchiaro como Eneas, el elenco estará integrado por Evangelina Herrera en el papel de Belinda; Marcela Argüello como Segunda Mujer; Emilia González Zanotti como la Hechicera; Cecilia Reynoso y Carolina Molina como las Brujas; Iván Culjak como el Marinero; y Enrique Roitter como el Espíritu.

La dirección general estará nuevamente en manos de Esteban Conde Ferreyra, acompañado por Patricia González en la dirección de escena y Ezequiel Rodríguez en la dirección coreográfica.

La puesta reunirá a cuatro cuerpos artísticos municipales. El Elenco Municipal de Danza Teatro tendrá la subdirección de Bel Ghioldi, mientras que el Coro Municipal de Córdoba estará dirigido por Esteban Conde Ferreyra.

También participarán la Orquesta de Cuerdas Municipal, bajo la dirección de Santiago Ruiz, y el Coro Municipal de Jóvenes, dirigido por Tomás Arinci.

Las entradas para las nuevas presentaciones pueden adquirirse a través de Ticketek.