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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 25 de agosto.

El sorteo número 5450 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó hoy, martes 25 de agosto, a las 12:00. El número a la cabeza fue el 5752, que representa a "A primera (Madre e hijo)".

25/08/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 5450 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 25 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue el 5752, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5752
2° 0425
3° 8737
4° 7988
5° 7838
6° 3117
7° 2081
8° 7786
9° 0719
10° 0103
11° 7674
12° 1320
13° 8050
14° 6395
15° 8014
16° 0185
17° 3612
18° 0613
19° 5341
20° 4123

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5450 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 25 de agosto a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 5752.

¿Qué representa el número 5752?
Se interpreta como "A primera (Madre e hijo)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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