Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 25 de agosto.

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El número de sorteo 5450 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 25 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue el 5752, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5752

2° 0425

3° 8737

4° 7988

5° 7838

6° 3117

7° 2081

8° 7786

9° 0719

10° 0103

11° 7674

12° 1320

13° 8050

14° 6395

15° 8014

16° 0185

17° 3612

18° 0613

19° 5341

20° 4123