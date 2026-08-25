Fórmula 1: Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de los Países Bajos

El Circuito de Zandvoort -4.259 mts.- reabrió otra vez la temporada, después de las vacaciones, pero se despidió del calendario por segunda vez en la historia, luego de un emocionante Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 que reiteró al campeón Mundial Lando Norris y a McLaren como ganadores. Después de una buena batalla en la pista, con la Ferrari de Lewis Hamilton y el Mercedes del puntero del certamen Andrea Kimi Antonelli.

El evento con programa F1 Sprint -la carrera del sábado la ganó George Russell, de Mercedes- estuvo completo -como todos los últimos- de bote a bote, fue récord de asistencia con 325.000 espectadores durante los tres días (viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto) con las tribunas, mayormente, 'pintadas' de naranja en apoyo al gran campeón Max Verstappen, que venía de renovar su contrato por cuatro años más con la Red Bull para despejar toda las especulaciones sobre un eventual retiro, por falta de resultados.

Así, como Norris fue el gran ganador del fin de semana, Max puede bien ser el gran perdedor porque su carrera terminó con un aparatoso y temprano accidente, el domingo. Los más favorecidos en el circuito de la costa holandesa, junto al inglés de McLaren, fueron el propio Antonelli, sin ceder puntos con sus rivales de campeonato; Nico Hulkenberg con su segundo puntaje consecutivo y un habilidosísimo esquive de su compañero Bortoleto, que podría haber terminado en un grave impacto; y el combo Aston Martin/Fernando Alonso, que además de sumar, comienzan a avizorar la luz de salida del negro túnel en el que venían viajando durante la temporada.

Por el lado de los desfavorecidos, además de Max, tenemos a Oscar Piastri, a quien le cuesta seguir el ritmo de la recuperación que muestra Norris con el mismo; a los dos perjudicados por las sanciones devenidas del accidente del neerlandés, Arvid Lindblad y Franco Colapinto; y al equipo Williams que se auto eliminó con un toque entre sus dos pilotos.

Aquí, va el balance en claroscuros 'después de las carreras' de F1.

Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1

Ganador: Lando Norris -McLaren F1 Team, P1-

Lando ganó su segunda carrera consecutiva, confirmando la levantada del 'team papaya', pero también demostrando un altísimo nivel conductivo y mucha fortaleza mental para aplicarse a la lucha en la clasificación, donde salió con la pole y en la carrera, donde tuvo que recuperar el liderato para obtener su segundo triunfo consecutivo. Fue una de las mejores actuaciones de su carrera, porque tras ser superado por Antonelli en la segunda partida, el británico demostró un ritmo inigualable con el compuesto duro en el stint intermedio. Volvió a adelantar al italiano y superó a Lewis Hamilton de Ferrari para recuperar la punta y asegurar la victoria. Con Antonelli, es el único en ganar dos veces seguidas en 2026. Fue su victoria #13 y la #10 desde la pole. Prolongó la racha de victorias del pole en todos los GP en Zandvoort desde su regreso en 2021. Ahora está a 83 puntos en el campeonato y si McLaren mantiene el nivel, la ilusión de defender el título no es tan alocada.

Perdedor: Max Verstappen -Red Bull Racing, accidente-

Max arrancó el fin de semana entre sonrisas por la firma de su nuevo contrato con Red Bull, pero lo terminó preocupado, con su tercer fuerte accidente de la temporada (clasificación de Austria y GP de Gran Bretaña), nomás, en el inicio del Grand Prix de casa. Aquí, el alerón trasero no tuvo nada que ver, el neerlandés tocó la línea blanca en la última curva, sobre una pista mojada, lo que desestabilizó su RB22 y lo lanzó contra las barreras. Salió del coche solo y sin lesiones, pero concluyó la racha de no bajar del 2° puesto como local. Fue su segundo abandono en la primera vuelta de la temporada (la primera fue en Mónaco) y está 6° en la clasificación de pilotos, a 130 puntos del líder del campeonato.

Ganador: Andrea Kimi Antonelli -Mercedes AMG F1 Team, P2-

Después de liderar la primera sesión de entrenamientos libres, Kimi rompió el piso en la clasificación del Sprint y se le venía trabando el fin de semana cuando su compañero Russell lo doblegó en la carrera corta y luego en clasificación, donde ambos quedaron detrás de Norris. Pero el domingo fue más fuerte y después de una partida especialmente buena, quedó segundo para el relanzamiento. Adelantó, después a Norris y, aunque podría haber tomado esa ventaja para su séptima victoria de la temporada, fue superado otra vez por el campeón de McLaren. El segundo puesto, de todas formas, tiene el valor de vencer a su compañero y evitar el descuento de puntos, los dos se fueron de Zandvoort con 23 unidades sumadas y mantenerlo a 59 unidades de distancia en el campeonato, mientras la temporada avanza y las oportunidades de reducir diferencias se descartan. Kimi ha liderado al menos una vuelta en los últimos 11 GP consecutivos y llega a su carrera de casa en Monza con la moral más que alta, aunque sabe que recibirá penalizaciones de grilla por cambiar componentes del motor en esa prueba.

Perdedor: Oscar Piastri -McLaren F1 Team, P6-

El australiano admitió no tener respuestas por el momento tras sorprenderse por su falta de ritmo el domingo en Zandvoort, una carrera que calificó de decepcionante tras su sexto puesto. Había comenzado bien, con un gran sobrepaso a Russell en la reanudación, tras haber cambiado a neumáticos duros durante la parada en boxes. Sin embargo, otro 'pit stop' lento pareció sacarlo de la carrera y, a partir de ahí, fue perdiendo posiciones, siendo finalmente superado por las dos Ferrari antes de cruzar la meta en un solitario sexto lugar. Está 7° en el campeonato, a 55 puntos de Norris que se encuentra 4°.

Ganador: Nico Hulkenberg -Audi F1 Team, P8-

El veterano alemán tuvo una tarde espectacular que comenzó con una salvada antológica para esquivar a su compañero que quedó en trompo en la primera vuelta cuando llegó al accidente de Verstappen y levantó espantado. Con enorme frialdad, Nico supo que el coche de Bortoleto descendería por el peralte y en el medio del humo de sus gomas eligió magistralmente para quedar a salvo con un golpe de volante de enorme jerarquía. Luego de la segunda largada, demostró un ritmo fuerte y gestionó bien sus neumáticos para ascender hasta el Top 10 y finalmente terminar octavo. Este resultado, no es solo su mejor posición personal, también iguala la mejor de Audi en F1 y supone su segunda suma consecutiva esta temporada, tras no haber logrado terminar entre los diez primeros en las diez carreras anteriores.

Perdedor: Franco Colapinto -Alpine F1 Team, P14-

El argentino llegó a Zandvoort con su mismo material de siempre, mientras su compañero Gasly estrenaba actualización que no estaban disponibles para él. Con esa merma y con un coche 'desconectado', como suele describirlo él mismo cuando tiene que corregir las trayectorias varias veces en una vuelta rápida, Franco no consiguió una buena clasificación y largó en P14. Con sus grandes dotes de largador, superó el accidente de Verstappen en el final de la primera vuelta y logró entrar entre los diez primeros. Pero luego el argentino recibió una penalización de paso por boxes por adelantar a Tsunoda -que venía junto a él, en la línea del coche accidentado de Max y levantó para no impactarlo- con bandera amarilla. Tras cumplir la sanción, quedó último y no tuvo ritmo para progresar. Recibió una segunda penalización por infracción con bandera amarilla al final de la carrera. Fin de semana para olvidar, el de Franco.

Ganador: Fernando Alonso -Aston Martin F1 Team, P9-

Las perspectivas para Aston Martin de cara al domingo no eran muy alentadoras, ya que el equipo no logró pasar de la SQ1 ni de la Q1 a pesar de haber introducido mejoras en el chasis por segunda carrera consecutiva, además de una actualización en la unidad de potencia Honda. Sin embargo, Fernando Alonso ofreció una actuación magistral en la carrera, realizando una única parada tras un primer stint de 34 vueltas con neumáticos blandos para terminar noveno. Este fue el segundo resultado positivo de la temporada para Alonso, elevando su puntuación y la del equipo a tres puntos y aumentando las esperanzas de que la escudería británica esté firmemente en ascenso.

Perdedor: Racing Bulls Formule One Team -Y. Tsunoda, P11; A. Lindblad , P12-

Racing Bull no sumó puntos en Zandvoort, a pesar de que ambos pilotos estuvieron en la lucha por la victoria en varios momentos. Lindblad recibió la misma penalización que Colapinto, de paso por boxes, por adelantar bajo bandera amarilla durante el accidente de Verstappen, lo que le hizo perder posiciones. Logró remontar y, junto a Tsunoda, luchó con ahínco contra pilotos como Hulkenberg y Gasly, adelantándolos en varias ocasiones. Pero al final, ninguno de los dos sumó, ya que la estrategia de tres paradas de Tsunoda resultó más lenta que la de dos paradas de Alonso, lo que permitió al piloto de Aston Martin adelantarlo. Cortaron una racha de 7 carreras consecutivas en los puntos.

Ganador: Aston Martin F1 Team -F. Alonso, P9; L. Stroll, DNF-

Alonso sumó dos puntos para el equipo con una remontada espectacular desde la 18.ª posición de la parrilla, finalizando noveno. Optó por dos paradas, manteniendo sus neumáticos duros durante 37 vueltas y manteniéndose justo por delante del grupo de la zona media, abriendo la pista al máximo con Gasly pisándole los talones en las últimas vueltas. Este resultado supone un impulso para el equipo, gracias a la mejora de la unidad de potencia Honda. Stroll tuvo una carrera menos positiva, terminando por abandonar por un problema de manejabilidad. Sin embargo, cuando el túnel se había puesto más oscuro, de la mano de las mejoras del chasis y el motor Honda, los coches verdes de Newey comienzan a salir a flote.

Perdedor: Williams F1 Team -C. Sainz Jr., P16; A. Albon, DNF-

Otro fin de semana doloroso para Williams, que parece ir camino al décimo puesto de once equipos, sin que Sainz Jr. ni Albon puedan luchar por los puntos. Solo un coche logró clasificarse para la Q2, con Albon superando a Sainz por tercera vez esta temporada, aunque con una ventaja de tan solo 0.022 segundos. En carrera, Albon remontó cuatro posiciones al principio, pero poco a poco fue perdiendo terreno y luego colisionó con Sainz mientras luchaban -increíblemente- por la decimocuarta posición. Sainz asumió la responsabilidad del incidente, aunque ninguno de los dos se mostró molesto con el otro, ya que su mayor preocupación es la falta de ritmo del coche, lo que les ha llevado a disputarse una posición inferior. La recuperación de Aston Martin puede dejarlos penúltimos del campeonato, más pronto que tarde.

Cadena 3 Motor, sobre reportes, datos y fotografías de formula1.com. Redacción y edición: Marcelo Cammisa.