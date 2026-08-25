Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este martes 25 de agosto

El clima en Rosario para este martes 25 de agosto se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se sitúa en un 74%, lo que genera una sensación de frescura en la ciudad. El viento sopla a 4 m/s desde el noreste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima sea de 9° y la máxima alcance los 16°. Las condiciones de cielo permanecerán mayormente nubladas, lo que podría influir en la percepción térmica. La presión atmosférica es de 1021 hPa, lo que indica un día estable en términos meteorológicos.

Para los próximos días, el pronóstico se presenta variado. El miércoles 26 de agosto, se anticipa un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 12° y máximas de 24°. El cielo seguirá nublado, pero se espera un cambio hacia condiciones más cálidas.

El jueves 27 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 12° y 18°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el viernes 28 de agosto, se prevé un cielo despejado, con mínimas de 9° y máximas de 21°. El fin de semana también se presenta favorable, con temperaturas agradables y cielos mayormente despejados.

En resumen, el clima en Rosario para este martes 25 de agosto será fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 16°. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día de abrigo, especialmente por la mañana y la tarde.