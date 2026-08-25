Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este martes 25 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de clear sky, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 59%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el suroeste y la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa.

El clima hoy martes 25 de agosto

Para este martes 25 de agosto, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 59%, lo que contribuirá a una sensación de frescura durante las horas de la mañana y la tarde. El viento, aunque leve, podría aportar algo de frescura a la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el miércoles 26 de agosto, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 28°, con cielo despejado. El jueves 27 de agosto, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 31°, con nubes cubriendo el cielo. El viernes 28 de agosto, se espera una mínima de 15° y una máxima de 22°, con cielo nublado. Para el sábado 29 de agosto, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, también con cielo nublado. Finalmente, el domingo 30 de agosto, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 24°, con algunas nubes dispersas.