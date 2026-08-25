Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este martes 25 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Santa Fe indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 16°. La sensación térmica es de 15°. La humedad se encuentra en un 62%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el este-noreste y la presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy martes 25 de agosto

Para este martes 25 de agosto, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento de 5 m/s y una humedad del 62%. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Santa Fe es el siguiente: el miércoles 26 de agosto se prevé una mínima de 10° y una máxima de 22°, con cielo nublado. El jueves 27 de agosto, la mínima será de 14° y la máxima de 22°, con algunas nubes dispersas. Para el viernes 28 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 20°, con cielo despejado. El sábado 29 de agosto, se espera una mínima de 9° y una máxima de 20°, con nubes rotas. Finalmente, el domingo 30 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 19°, con cielo mayormente nublado.