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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este martes 25 de agosto

Este martes 25 de agosto, Salta presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 7° y 22°. La humedad se mantiene en un 54% y el viento sopla a 1 m/s.

25/08/2026 | 12:34Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 25 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en un 54%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica se mantiene en 1011 hPa.

El clima hoy martes 25 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1 m/s, lo que contribuye a un día agradable. La humedad, aunque moderada, no debería afectar el confort general. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentan con un clima similar. El miércoles 26 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 31°, con cielo despejado. El jueves 27 de agosto, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 36°, también con cielo claro. Para el viernes 28 de agosto, la mínima será de 14° y la máxima de 26°, manteniendo el cielo despejado. El sábado 29 de agosto, se espera una mínima de 11° y una máxima de 18°, con algunas nubes dispersas.

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