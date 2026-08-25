Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este martes 25 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en un 54%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica se mantiene en 1011 hPa.

El clima hoy martes 25 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1 m/s, lo que contribuye a un día agradable. La humedad, aunque moderada, no debería afectar el confort general. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentan con un clima similar. El miércoles 26 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 31°, con cielo despejado. El jueves 27 de agosto, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 36°, también con cielo claro. Para el viernes 28 de agosto, la mínima será de 14° y la máxima de 26°, manteniendo el cielo despejado. El sábado 29 de agosto, se espera una mínima de 11° y una máxima de 18°, con algunas nubes dispersas.