Gonzalo Gelini se unirá a Peñarol en busca de minutos y continuidad

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El club Boca Juniors concretó este martes el préstamo de Gonzalo Gelini a Peñarol de Uruguay, en una operación que se realiza sin cargo y sin opción de compra, extendiéndose hasta julio de 2027.

Según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, el joven extremo de 19 años busca sumar minutos tras haber perdido protagonismo en el plantel profesional dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Gelini se trasladará en las próximas horas hacia Montevideo para integrarse al equipo uruguayo y comenzar esta nueva etapa en su carrera.

Una particularidad de esta negociación es que, aunque Peñarol no tendrá la opción de adquirir su ficha, el club recibirá un porcentaje de una futura transferencia si Boca decide vender al futbolista tras su regreso.

Esta cláusula busca reconocer el desarrollo y la exposición que pueda alcanzar Gelini durante su paso por el fútbol uruguayo.

El extremo debutó en la Primera de Boca el 28 de enero de este año, en un partido donde el equipo cayó 2-1 frente a Estudiantes de La Plata, debido a la necesidad del cuerpo técnico de recurrir a varios juveniles ante las bajas en el plantel.

Su debut fue prometedor, participando en la jugada del gol de Boca, y apenas cuatro días después, tuvo su primera titularidad en el triunfo 2-0 contra Newell's.

Gelini acumuló un total de cinco partidos en Primera, de los cuales dos fueron como titular. Sin embargo, con el tiempo fue perdiendo protagonismo y dejó de ser considerado regularmente por el equipo.

Su última aparición con el plantel profesional fue el 20 de febrero, en un empate sin goles frente a Racing. Desde entonces, regresó a la Reserva, donde logró mayor continuidad, anotando siete goles en 17 encuentros, rendimiento que captó el interés de Peñarol.

El equipo uruguayo ha apostado por futbolistas jóvenes de clubes argentinos, y espera repetir el éxito con Gelini, al igual que lo hizo con otros jugadores que necesitaban minutos en la Primera División.

Boca, por su parte, mantiene los derechos económicos del jugador y confía en que un año de continuidad en uno de los clubes más importantes de Uruguay elevará su experiencia y valoración antes de decidir su futuro.