FOTO: El 81% de los jóvenes quiere formar una familia, pero ve más difícil sostener una relación. (IA)

Por Federico Albarenque

El deseo de formar una familia continúa presente entre los jóvenes argentinos, aunque las nuevas formas de relacionarse, las dificultades económicas y las expectativas sobre hombres y mujeres parecen haber vuelto más compleja la construcción de vínculos estables.

Así se desprende de una encuesta nacional realizada en junio de 2026 por Reyes Filadoro y Enter Comunicación entre jóvenes de 18 a 35 años. Según el relevamiento, el 81% manifestó que quiere formar una familia, mientras que el 77% considera que las relaciones son actualmente más descartables que en la época de sus padres.

Además, el 72% sostuvo que vincularse demanda hoy un gran esfuerzo emocional y el 57% cree que las redes sociales complicaron las relaciones entre hombres y mujeres.

Los datos reflejan una aparente contradicción: aunque las posibilidades de conocer personas se multiplicaron con las redes sociales, las aplicaciones y otras herramientas digitales, sostener un vínculo parece haberse convertido en un desafío mayor.

Durante los grupos focales realizados como parte del estudio apareció de manera reiterada la idea de que existe un "catálogo" mucho más amplio de potenciales parejas. "Hay más catálogo con esto de las apps y es mucho más fácil encontrar", fue una de las frases recogidas durante la investigación.

Sin embargo, el uso de aplicaciones de citas no alcanza por sí solo para explicar el fenómeno. Entre los solteros más jóvenes, casi dos tercios aseguraron que nunca utilizaron una aplicación para buscar pareja. A su vez, el uso declarado es mayor entre los hombres, con un 15%, frente al 8% de las mujeres.

Florencia Filadoro, socia fundadora de Reyes Filadoro, consideró que las relaciones atraviesan una etapa de transformación.

"Está claro que las relaciones vinculares están pasando por momentos de transición y están siendo cuestionadas por ambos géneros. Hoy pareciera ser más difícil vincularse con una pareja, además de que requiere de 'más esfuerzo'", explicó.

Para Filadoro, la virtualidad también influye sobre la calidad de los vínculos. "Si bien pareciera que tenemos más ofertas para vincularnos 'digitalmente', paradójicamente, la calidad de esos vínculos pareciera ser menor", señaló.

El psiquiatra y sexólogo Francisco Argañaraz, de la Red Psico Espacios, planteó una mirada diferente y descartó que las herramientas digitales sean necesariamente responsables de una mayor fragilidad de las relaciones.

"Las aplicaciones, internet y las redes sociales no es que han hecho los vínculos más descartables", sostuvo. Según explicó, esas herramientas incluso permitieron que personas con dificultades para acercarse a otros pudieran ampliar sus posibilidades de relacionarse.

Los cambios también alcanzaron a la manera de seducir y construir intimidad. De acuerdo con Argañaraz, las nuevas generaciones ya no siguen necesariamente el recorrido tradicional en el que primero aparece una seducción explícitamente erótica y luego el encuentro sexual.

"Ya uno no seduce eróticamente, seduce relacionándose, vinculándose, viendo cómo es la otra persona", explicó.

De esta manera, un vínculo puede comenzar como una amistad y convertirse posteriormente en una relación sexual o de pareja, avanzar rápidamente hacia un encuentro íntimo o simplemente quedar en una etapa inicial.

Para el especialista, se trata de una transformación generacional que permite formas más diversas y flexibles de vincularse.

El informe también encontró diferencias entre las experiencias de hombres y mujeres.

El 68% de los varones afirmó estar confundido respecto de qué se espera actualmente de ellos. Al mismo tiempo, persisten algunos mandatos tradicionales: el 41% cree que "el hombre no debe mostrar debilidad", el 34% considera que debería resolver sus problemas sin pedir ayuda y el 65% siente que necesita estabilidad económica para ser valorado.

La incertidumbre también aparece al momento de iniciar un acercamiento: el 60% de los hombres aseguró haber evitado hacerlo por temor a incomodar a una mujer o a que su intención fuera malinterpretada.

Entre ellas, en tanto, el 72% considera que existe una exigencia de cumplir simultáneamente con múltiples expectativas, entre ellas alcanzar el éxito profesional, sostener la independencia económica, responder a determinados estándares físicos y asumir tareas de cuidado.

Las diferencias también aparecen en la percepción sobre cuánto comprende un género al otro. El 73% de los hombres aseguró sentirse comprendido por las mujeres, mientras que solo el 53% de ellas dijo sentirse comprendida por los varones.

A su vez, el 56% de los hombres se considera abierto a revisar sus formas de relacionarse, aunque el 60% de las mujeres cree que ellos no tienen esa predisposición.

Otro dato del estudio señala que el 43% de las mujeres modificó en alguna oportunidad sus horarios, su ropa o sus recorridos por sentirse insegura frente a un hombre.

Para Filadoro, estas diferencias pueden estar generando un "mayor alejamiento entre ambos géneros". Argañaraz, por su parte, relativizó la existencia de nuevos mandatos y sostuvo que se trata principalmente de presiones sociales frente a las cuales cada persona puede adoptar distintas posiciones.

Pese a las dificultades, el dato de que el 81% de los jóvenes quiere formar una familia pone en discusión la idea de que las nuevas generaciones hayan abandonado los proyectos de pareja a largo plazo.

Hernán Reyes, socio fundador de Reyes Filadoro, sostuvo que las condiciones económicas tienen un papel central a la hora de concretar ese deseo.

"No tener trabajo estable, no poder independizarse, no llegar a fin de mes son factores determinantes. Cuando la estabilidad material es imposible, el vínculo estable también se vuelve imposible o se posterga indefinidamente", explicó.

El estudio muestra así un escenario en el que el proyecto de construir una vida en pareja continúa vigente, pero convive con nuevas formas de relacionarse, mayores expectativas personales y un contexto económico que puede retrasar decisiones como independizarse, convivir o formar una familia.