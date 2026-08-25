Rosario busca recuperar los locales vacíos con descuentos en impuestos
La iniciativa establece alivios tributarios para nuevos emprendimientos y plantea descuentos para dueños que pongan sus inmuebles en alquiler. El relevancia de junio detectó un 15,1% de vacancia en el microcentro.
25/08/2026 | 13:23Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Uno de los locales vacíos en el pleno centro de Rosario.
Un proyecto ingresado al Concejo Municipal de Rosario propone crear un régimen de incentivos fiscales destinado a promover la reapertura de locales comerciales que permanezcan vacíos en el casco histórico y el área central de la ciudad.
La iniciativa contempla la exención total del Derecho de Registro e Inspección (DReI) durante los primeros 12 meses de actividad y una bonificación del 50% desde el mes 13 hasta completar dos años. También elimina los derechos correspondientes al trámite de habilitación comercial.
El beneficio alcanzaría a los establecimientos que se instalen en inmuebles cerrados o inactivos durante al menos seis meses dentro del polígono delimitado por avenida Pellegrini, bulevar Oroño, avenida Belgrano y el río Paraná. Las galerías comerciales también quedarían comprendidas.
Los propietarios que alquilen esos inmuebles bajo las condiciones del programa accederían a una reducción del 50% en la Tasa General de Inmuebles (TGI) correspondiente al local, durante la vigencia del contrato y por un máximo de 24 meses.
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El proyecto excluye los traslados de comercios que ya funcionen dentro de la zona, salvo que se trate de una ampliación o de la apertura de una nueva unidad comercial.
Locales vacíos y caída de la actividad
La propuesta se apoya en el relevamiento realizado en junio de 2026 por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario.
Según los datos incluidos en el expediente, el 12,5% de los locales relevados en la ciudad se encontraba vacío. La proporción se elevaba al 13,4% en el área central y llegaba al 15,1% en el microcentro.
El informe también señala que la vacancia en Peatonal Córdoba pasó del 9,2% en diciembre de 2025 al 17,2% en junio de este año. En calle San Luis aumentó del 5,1% al 10,2%; en Peatonal San Martín, del 8,7% al 11,4%; y en calle Santa Fe alcanzó el 20,9%.
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Además, la facturación declarada por el sector comercial registró en mayo una caída interanual del 7,3% en valores constantes, de acuerdo con el Centro de Información Económica municipal.
El régimen tendría una vigencia inicial de 24 meses y podría ser prorrogado por el Ejecutivo. La iniciativa fue presentada por los concejales Pablo Basso, María José Poncino y Mariano Romero y deberá ser analizada por las comisiones del Palacio Vasallo.
Lectura rápida
¿Qué propone el proyecto? Crear un régimen de incentivos fiscales para reabrir locales comerciales vacíos en Rosario.
¿Quiénes presentaron la iniciativa? Los concejales Pablo Basso, María José Poncino y Mariano Romero.
¿Cuándo se realizó el relevamiento? En junio de 2026.
¿Dónde se aplicará el régimen? En el casco histórico y el área central de Rosario.
¿Por qué es necesario? Debido a la alta vacancia de locales comerciales y la caída de la actividad económica.