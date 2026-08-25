Rosario busca recuperar los locales vacíos con descuentos en impuestos

FOTO: Uno de los locales vacíos en el pleno centro de Rosario.

Un proyecto ingresado al Concejo Municipal de Rosario propone crear un régimen de incentivos fiscales destinado a promover la reapertura de locales comerciales que permanezcan vacíos en el casco histórico y el área central de la ciudad.

La iniciativa contempla la exención total del Derecho de Registro e Inspección (DReI) durante los primeros 12 meses de actividad y una bonificación del 50% desde el mes 13 hasta completar dos años. También elimina los derechos correspondientes al trámite de habilitación comercial.

El beneficio alcanzaría a los establecimientos que se instalen en inmuebles cerrados o inactivos durante al menos seis meses dentro del polígono delimitado por avenida Pellegrini, bulevar Oroño, avenida Belgrano y el río Paraná. Las galerías comerciales también quedarían comprendidas.

Los propietarios que alquilen esos inmuebles bajo las condiciones del programa accederían a una reducción del 50% en la Tasa General de Inmuebles (TGI) correspondiente al local, durante la vigencia del contrato y por un máximo de 24 meses.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El proyecto excluye los traslados de comercios que ya funcionen dentro de la zona, salvo que se trate de una ampliación o de la apertura de una nueva unidad comercial.

Locales vacíos y caída de la actividad

La propuesta se apoya en el relevamiento realizado en junio de 2026 por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario.

Según los datos incluidos en el expediente, el 12,5% de los locales relevados en la ciudad se encontraba vacío. La proporción se elevaba al 13,4% en el área central y llegaba al 15,1% en el microcentro.

El informe también señala que la vacancia en Peatonal Córdoba pasó del 9,2% en diciembre de 2025 al 17,2% en junio de este año. En calle San Luis aumentó del 5,1% al 10,2%; en Peatonal San Martín, del 8,7% al 11,4%; y en calle Santa Fe alcanzó el 20,9%.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, la facturación declarada por el sector comercial registró en mayo una caída interanual del 7,3% en valores constantes, de acuerdo con el Centro de Información Económica municipal.

El régimen tendría una vigencia inicial de 24 meses y podría ser prorrogado por el Ejecutivo. La iniciativa fue presentada por los concejales Pablo Basso, María José Poncino y Mariano Romero y deberá ser analizada por las comisiones del Palacio Vasallo.