Impacto de los aranceles entre Estados Unidos y Canadá en el consumidor diario

CHICAGO — En un contexto de creciente tensión comercial, Canadá ha manifestado su intención de responder "dólar por dólar" a los aranceles impuestos por Estados Unidos. El gobierno canadiense reveló el martes una lista que incluye más de 700 productos que estarán sujetos a impuestos a partir del 8 de septiembre. Estos aranceles más altos aplicarán a una variedad de bienes, desde pescado y queso hasta teléfonos inteligentes y acero.

La estrategia de Ottawa se centrará en aquellos productos que más sufrirán las consecuencias de los gravámenes estadounidenses. Las tarifas se establecerán en tasas del 15%, 25% o 50%, con el objetivo de igualar los aranceles impuestos por Washington en su última ronda de medidas. Esta decisión se produce poco después de que entraran en vigor los aranceles del 50% sobre productos canadienses, que representan un valor aproximado de 20.000 millones de dólares.

El impacto de estas medidas podría sentirse en los hogares de ambos países, ya que las empresas se verán presionadas por los costos adicionales. A continuación, se detallan algunos de los productos que se verán afectados por estos aranceles:

1. Pescado vivo y congelado, crustáceos, ostras y mejillones

2. Queso y productos de cuajada

3. Miel natural, melaza y mezclas para hornear

4. Perfume, maquillaje y productos para el cabello

5. Alfombras y otros revestimientos para pisos

6. Papel higiénico, pañuelos faciales y sobres

7. Camisetas, chaquetas, abrigos y guantes

8. Productos metálicos hechos de acero o aluminio, incluidos alambre, varillas, tuberías y láminas

9. Estufas, cocinas, refrigeradores y otros electrodomésticos

10. Teléfonos inteligentes y consolas de videojuegos

11. Motocicletas y remolques

12. Cañas de pescar y equipo de ejercicio

Las tarifas de los nuevos aranceles oscilarán entre el 15% y el 50%, lo que podría duplicar los aranceles de Canadá sobre muchos productos estadounidenses. La mayor parte de estas nuevas medidas se centrarán en el acero y el aluminio.

Por otro lado, el gobierno de Trump ya había impuesto aranceles del 50% sobre más de 550 productos canadienses, incluyendo miel, semillas de hortalizas y bebidas alcohólicas, entre otros. Este enfoque se basa en una ley de la Gran Depresión que permite al presidente imponer impuestos sobre bienes de países que han discriminado a empresas estadounidenses.

La escalada de tensiones se ha intensificado, y Trump ha amenazado con aumentar los aranceles sobre automóviles y otros productos a partir del 1 de enero de 2027. La situación ha llevado al primer ministro canadiense, Mark Carney, a expresar que estas medidas podrían desmantelar gradualmente la producción canadiense.

La guerra comercial entre ambos países se intensifica y las repercusiones podrían afectar directamente a los consumidores de ambos lados de la frontera.