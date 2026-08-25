Decisión de la Corte Suprema de EEUU sobre el voto por correo genera incertidumbre en elecciones

CHICAGO — La reciente decisión de la Corte Suprema de dar luz verde a la orden del presidente Donald Trump para limitar el voto por correo no ha cambiado, por el momento, los procedimientos establecidos para las elecciones legislativas de noviembre. Sin embargo, esta resolución ha creado un clima de incertidumbre en el que casi un tercio de la población estadounidense vota.

El alto tribunal, en lugar de validar la legalidad de la orden de Trump, manifestó que era prematuro para los estados controlados por los demócratas impugnarla en junio, cuando lograron que un juez federal en Boston congelara la medida para las próximas elecciones. Esto reinicia, de hecho, la contienda legal sobre la orden en un tiempo muy limitado, con las primeras boletas listas para ser enviadas a los votantes en el extranjero y al personal militar de Carolina del Norte en poco más de una semana.

Por otro lado, sigue vigente una segunda orden judicial que prohíbe al Servicio Postal realizar cambios para cumplir con la directiva de Trump. No obstante, el gobierno presentó el lunes una moción para levantar esta segunda suspensión y ha publicado nuevas regulaciones del Servicio Postal que entrarían en vigor el martes si se despejan los obstáculos legales.

Entre las nuevas normativas, se exige un formato específico para los sobres que contendrán las boletas enviadas por correo. Esto podría obligar a algunas jurisdicciones a revisarlos completamente y requiere que los estados implementen un sistema electrónico para identificar ante el Servicio Postal quién está votando por correo. La falta de cumplimiento con estas normas podría llevar a que las boletas no sean enviadas.

La posibilidad de un cambio drástico en un periodo tan corto ha sorprendido a los críticos. En su voto disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson advirtió que esta decisión "inyecta innecesariamente caos e incertidumbre en las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato".

El director ejecutivo del Center for Election Innovation & Research, David Becker, coincidió en que la mayoría del tribunal "pareció crear un caos total de cara a las elecciones de mitad de mandato" y que sería "imposible" que los estados cumplieran con las nuevas reglas en el tiempo que queda.

Jesse Salinas, registrador del condado de Yolo en California, y presidente de la asociación de funcionarios electorales de ese estado, mencionó que las boletas en su estado comenzarán a enviarse en 11 días y que su condado ya ha impreso los sobres. "Uno mira el calendario y es un poco caótico", comentó Salinas, quien agregó que no tiene claridad sobre qué diseños de sobres cumplen con las nuevas reglas.

La directora de programas del Elections Center, Tammy Patrick, enfatizó que es imposible para cualquier estado cumplir con esta norma, y que nadie con quien ha hablado ha intentado hacerlo. "No hay un solo estado que haga sus elecciones de la manera que establece esta norma postal", subrayó Patrick.

Cisco Aguilar, secretario de gobierno demócrata de Nevada, donde cada votante registrado recibe una boleta por correo, expresó su incredulidad sobre la capacidad de la oficina postal para implementar las nuevas normativas en tan poco tiempo. "¿Van a llegar en siete días y construir una base de datos masiva con un 100% de precisión?", cuestionó.

A pesar de sus intentos por limitar el voto por correo, Trump ha votado por correo en varias ocasiones. Ha argumentado falsamente que el voto por correo fue responsable de su derrota en 2020, alimentando teorías de conspiración que ha intentado demostrar desde entonces. Los jueces le impidieron el año pasado establecer nuevas restricciones al voto mediante una orden ejecutiva, y su orden más reciente fue emitida tras el estancamiento de su proyecto de reforma de los procedimientos de votación en el Senado.

La Comisión de Asistencia Electoral ha determinado que el 29% de los votantes en 2024 utilizaron el voto por correo. Este método ha sido más utilizado por los demócratas, lo que refleja la polarización del proceso desde que Trump comenzó a criticarlo en 2020. Sin embargo, la aplicación de la orden enfrenta dudas debido a que la Constitución otorga el control de las reglas de votación a los estados y al Congreso, no al presidente.

Los expertos legales consideran poco probable que la orden de Trump se implemente efectivamente, dado que la mayoría de la Corte Suprema no ha determinado aún su constitucionalidad. Las victorias legales del gobierno hasta ahora se han basado en la premura del debate sobre la constitucionalidad de la orden, y los opositores ya están evaluando nuevas demandas desde la publicación de la norma.

De acuerdo con Becker, se prevé que la próxima ronda de litigios impida que la orden se aplique en noviembre. Rick Hasen, profesor de Derecho en UCLA, comentó que el fallo no implica necesariamente un cambio inmediato en relación con noviembre. Derek Muller, profesor de Derecho en Notre Dame, añadió que la situación deja a los tribunales en una posición complicada, ya que cualquier decisión podría generar disrupciones significativas para los estados o enfurecer al gobierno.

"Los funcionarios electorales se sienten como sacos de boxeo en este momento porque planifican una forma de llevar a cabo sus elecciones y tienen planes de contingencia por si se desata un incendio o si un lugar se queda sin electricidad", concluyó Patrick. "Pero, ¿cómo se planifica algo que afecta a un tercio, a la mitad o a todos sus votantes?"