Crisis de residuos en La Paz: acumulación de basura tras dos semanas de paro de recolectores

FOTO: Montañas de basura en La Paz al cumplirse dos semanas de un paro de recolectores en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — En los últimos días, las calles y mercados de La Paz han sido testigos de una alarmante acumulación de basura, cumpliéndose así 15 días de paro por parte de los trabajadores de la empresa encargada de la recolección de residuos.

Los empleados de La Paz Limpia han demandado a la Alcaldía de la ciudad un aumento del salario mínimo, en respuesta a un decreto emitido por el gobierno en diciembre, así como la implementación de otro decreto que permite ajustar los costos de los contratos de recolección de basura en función de los incrementos en los precios de los combustibles.

"Pedimos el ajuste de precios para estabilizar", expresó Ramiro Maquera, secretario general del Sindicato de Trabajadores de La Paz Limpia. Indicó que el contrato inicial se firmó antes de que se adoptaran estas medidas, lo que hace necesario un ajuste en las tarifas para garantizar la continuidad del servicio.

La acumulación de residuos ha generado un malestar generalizado entre los ciudadanos, quienes enfrentan no solo la incomodidad del mal olor, sino también un riesgo para la salud pública. José Carrasco, director del Servicio Departamental de Salud de La Paz, advirtió que esta situación representa un grave riesgo sanitario.

"El olor es tremendo, esto nos está afectando mucho porque el hedor entra a las oficinas. Se siente el olor que se va acumulando día a día", comentó Brenda Mamani, una trabajadora de limpieza de 49 años que desempeña sus funciones en el centro de la ciudad.

La crisis es más notoria en las cercanías del mercado Rodríguez, uno de los más importantes de La Paz, donde los desechos se agrupan con rapidez.

En diciembre, el presidente Rodrigo Paz eliminó la subvención a los carburantes y, el pasado lunes, aumentó su precio en más del 80% para los grandes compradores. Como medida para mitigar el impacto, en enero se estableció un incremento del salario mínimo, lo que, a su vez, elevó el costo de vida.

Bolivia está atravesando una de sus peores crisis económicas en las últimas cuatro décadas, y el suministro de combustible se ha convertido en uno de los principales desafíos para el gobierno de Paz. A nueve meses de su gestión, persisten las largas filas en las estaciones de servicio, especialmente para obtener diésel.

Expertos señalan que la economía del país, que ha sido fuertemente estatista durante casi 20 años de gobiernos de izquierda (2006-2025), enfrenta una crisis en la industria gasífera debido a la falta de inversiones extranjeras.