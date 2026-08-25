La familia de Dolly Parton comunica su fallecimiento a los 80 años en un emotivo video

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- La familia de Dolly Parton confirmó el fallecimiento de la cantante, compositora y actriz estadounidense a través de un video publicado en las redes sociales oficiales de la artista, en el que su sobrino Bryan Seaver destacó su legado y recordó el pedido que la propia intérprete le había hecho años atrás para que fuera él quien comunicara su muerte.

"Hola a todos, mi nombre es Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean", expresó al comienzo del mensaje.

Seaver, quien fue jefe de seguridad de Parton durante más de dos décadas, la recordó como "hermana, 'sis', tía 'Granny' para una generación y 'Gigi' para la siguiente".

"Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que yo pudiera asimilarlo completamente como una realidad futura", contó.

Y agregó: "Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un rol que mi padre Larry ocupó antes que yo, he imaginado la pesadez de este momento, pero no la he sentido verdaderamente hasta ahora".

El sobrino de Parton describió el momento como "un honor, un honor que se mezcla con absoluto orgullo y una gran tristeza", aunque remarcó: "Pero la tristeza se queda con nosotros, no con Dolly".

"Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, seguramente recibida por Carl, sus padres e innumerables personas que la vieron y anhelaron reencontrarse con ella en los cielos", manifestó en referencia a la fe de la artista y a su esposo Carl Dean, quien murió en marzo de 2025.

Seaver también destacó el impacto que Parton tuvo en su propia familia y en distintas generaciones de artistas. "Viajé por primera vez en gira con Dolly siendo un niño, probando la vida en la carretera a principios de los años 80. Dolly abrió puertas, no solo para mí, sino para toda su familia para alcanzar un potencial que ni siquiera sabíamos que era posible", recordó.

"Dolly también abrió puertas para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida y de todos los continentes", sostuvo.

"Con su ejemplo, creímos que todo era posible. Nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia", afirmó.

En otro tramo del mensaje, el sobrino de la artista remarcó el vínculo que Parton construyó con su público a lo largo de su extensa carrera.

"Mi familia y yo hemos compartido toda una vida de hermosos recuerdos con Dolly, pero ustedes también. Siempre ha estado en su televisión, en su reproductor de discos, en su CD y en la lista de reproducción de su teléfono, convirtiéndose en una parte extendida de su familia, les gustara o no", expresó.

Asimismo, aseguró: "Nuestra familia y el equipo al que confió su legado trabajaremos diligentemente para garantizar que su espíritu viva con nosotros para siempre".

En el cierre, Seaver recurrió a una imagen vinculada con los orígenes humildes de Parton para describir su legado: "Dolly era una agricultora, al igual que su papá. Él cultivaba la tierra; ella cultivaba canciones y felicidad".

También reveló un particular deseo que la cantante le había transmitido: "Dolly me llamó y me dijo que quiere descansar en una hermosa cama de algodón afelpado porque, después de una vida usando pedrería pesada, finalmente merece estar cómoda y descansar un poco".

"Descansa en paz, tía Dolly. Tía Granny. Gigi. Que Dios bendiga a Dolly Parton y que Dios los bendiga a todos. Ella siempre los amará", concluyó.