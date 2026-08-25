Fentanilo contaminado: Mantecón Fumadó se presentará ante el juez este miércoles

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- La ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) Gabriela Mantecón Fumadó ampliará su declaración este miércoles con el fin de responder a las acusaciones de la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, quien la culpó durante su indagatoria en la causa que investiga las casi 100 muertes por el fentanilo contaminado.

Fuentes del caso indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que Mantecón Fumadó solicitó ampliar su testimonio ante el juez Ernesto Kreplak, quien preside el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N.° 3 de La Plata.

La audiencia comenzará a las 11 y se anticipa que será extensa, similar a la comparecencia de Bisio, que duró más de cuatro horas y intentó desvincularse de las responsabilidades que se le atribuyen por las fallas en los controles a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes al empresario kirchnerista Ariel García Furfaro.

Bisio también mencionó a la otra exfuncionaria, que enfrenta acusaciones en el expediente. Ambas fueron detenidas y luego liberadas tras pagar una fianza de $75 millones cada una.

Adicionalmente, buscó desvincular al ministro de Salud, Mario Lugones, de cualquier responsabilidad en las inspecciones a los laboratorios investigados, un tema que ha generado atención tanto en el expediente como en el ámbito político.

Bisio ocupó el cargo de titular de la ANMAT hasta su renuncia a principios de este año, mientras que Mantecón Fumadó fue directora del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue separada de su cargo de manera preventiva.

A más de un año del inicio de la investigación, se ha confirmado que los lotes 31.202 y 31.244 del opioide, distribuidos en diversos hospitales del país, estaban contaminados con las bacterias multirresistentes Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.