Fentanilo contaminado: Mantecón Fumadó se presentará ante el juez este miércoles
Durante su indagatoria, Nélida Agustina Bisio acusó a la ex directora del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, por su responsabilidad en la crisis de fentanilo que causó cerca de 100 muertes.
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Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- La ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) Gabriela Mantecón Fumadó ampliará su declaración este miércoles con el fin de responder a las acusaciones de la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, quien la culpó durante su indagatoria en la causa que investiga las casi 100 muertes por el fentanilo contaminado.
Fuentes del caso indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que Mantecón Fumadó solicitó ampliar su testimonio ante el juez Ernesto Kreplak, quien preside el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N.° 3 de La Plata.
La audiencia comenzará a las 11 y se anticipa que será extensa, similar a la comparecencia de Bisio, que duró más de cuatro horas y intentó desvincularse de las responsabilidades que se le atribuyen por las fallas en los controles a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes al empresario kirchnerista Ariel García Furfaro.
Bisio también mencionó a la otra exfuncionaria, que enfrenta acusaciones en el expediente. Ambas fueron detenidas y luego liberadas tras pagar una fianza de $75 millones cada una.
Adicionalmente, buscó desvincular al ministro de Salud, Mario Lugones, de cualquier responsabilidad en las inspecciones a los laboratorios investigados, un tema que ha generado atención tanto en el expediente como en el ámbito político.
Bisio ocupó el cargo de titular de la ANMAT hasta su renuncia a principios de este año, mientras que Mantecón Fumadó fue directora del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue separada de su cargo de manera preventiva.
A más de un año del inicio de la investigación, se ha confirmado que los lotes 31.202 y 31.244 del opioide, distribuidos en diversos hospitales del país, estaban contaminados con las bacterias multirresistentes Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
Lectura rápida
¿Qué sucederá este miércoles?
Gabriela Mantecón Fumadó ampliará su declaración ante el juez Ernesto Kreplak.
¿Quién acusó a Mantecón Fumadó?
Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, la responsabilizó durante su indagatoria.
¿Qué se investiga en este caso?
La investigación abarca las muertes relacionadas con el fentanilo contaminado que causaron cerca de 100 fallecimientos.
¿Qué laboratorios están involucrados?
Los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. están bajo investigación por sus fallas en los controles.
¿Cuál es la situación legal de las acusadas?
Ambas exfuncionarias fueron detenidas y luego liberadas tras pagar una fianza de $75 millones cada una.
[Fuente: Noticias Argentinas]