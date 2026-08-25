Innovar pensando en las personas: crearon una pulsera para monitorear episodios de epilepsia

Lucía Giuffrida y Delfina Cid, un equipo de estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), creó SafePulse, un sistema de monitoreo y alerta para episodios de epilepsia durante el sueño.

El proyecto, que fue premiado en el Programa Emprende U, del cual participan seis universidades, busca dar tranquilidad a pacientes y familiares ante las crisis tónico-clónicas que suelen pasar desapercibidas por la noche.

El dispositivo se coloca en la muñeca, con un diseño similar al de un reloj inteligente (aunque todavía en etapa de prototipo con proporciones mayores, que se irán reduciendo).

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Monitorea el sueño y, al detectar un patrón compatible con una crisis epiléptica con movimientos convulsivos, emite una alarma local y contacta automáticamente a los números de emergencia cargados. Todo se gestiona a través de una aplicación desarrollada por las propias estudiantes, que además registra el historial de eventos: intensidad, duración y severidad de cada crisis. Esa información queda disponible para el análisis médico.

La app contempla interfaces diferenciadas según el usuario sea paciente, cuidador o médico. Incluye un registro de medicación y síntomas (similar a las aplicaciones de seguimiento de ciclos menstruales), donde se pueden anotar tomas diarias, dolores de cabeza u otras observaciones.

Esto resulta clave porque el tratamiento de la epilepsia no es uniforme: depende de cada persona y algunas medicaciones pueden perder efectividad con el tiempo. Un historial detallado facilita el seguimiento clínico.

Delfina Cid, una de las creadoras, explicó a Cadena 3: "Nuestro proyecto empezó en la Facultad de Ciencias Naturales. Hicimos contacto con la Fundación Espacio Epilepsia, quienes nos contaron sobre la problemática".

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En Argentina viven más de 400.000 personas con epilepsia. Una parte importante atraviesa crisis durante la noche. Además del riesgo de golpes o aspiración, existe el temido SUDEP (muerte súbita inesperada en epilepsia), un evento de baja probabilidad pero fatal cuando ocurre. El desarrollo busca devolver autonomía a los pacientes y reducir la angustia de quienes los cuidan.

Delfina señaló: "Durante el sueño, la persona está sola. Esto está orientado a los familiares, que son los más preocupados".

El equipo trabajó en el proyecto durante aproximadamente seis meses. Han realizado simulaciones de crisis para probar el algoritmo del dispositivo, logrando detectar correctamente los eventos simulados sin falsas alarmas.

El trabajo comenzó hace unos dos años como prototipo básico en la materia y se consolidó como proyecto de tesis (ya entregado). En los últimos seis meses intensificaron el desarrollo. Realizaron una validación inicial con 30 simulaciones (15 eventos convulsivos y 15 movimientos normales del sueño, como desplazarse en la cama o levantarse). El sistema detectó correctamente las 15 crisis y, en 15 noches de uso real por parte de las estudiantes, no generó falsas alarmas. Ahora avanzan hacia pruebas con pacientes, con el asesoramiento de la doctora Flavia Nieto.

Santiago Palmas, secretario de Innovación y Tecnología de la UNC, destaca la importancia de innovar en salud centrada en las personas: "En salud siempre se innova pensando en la enfermedad y no en las personas. Este tipo de dispositivos se concentran en entender los problemas de los pacientes y sus cuidadores".

Entrevista de Viva la Radio.