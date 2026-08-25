Instagram presenta 'First Draft', una herramienta para facilitar la edición de Reels

Instagram lanzó una nueva herramienta denominada "First Draft", diseñada para facilitar uno de los aspectos más tediosos de la creación de Reels: la edición. La compañía anunció el martes, a través de un post en Threads, que esta función automatiza el recorte de clips de video seleccionados y elimina pausas, ayudando a los creadores a unir los mejores momentos en un primer corte.

Según Instagram, el proceso puede generar un primer borrador en menos de 10 segundos, lo que podría ahorrar a los creadores un tiempo considerable de edición y hacer que la creación de videos sea más accesible para aquellos que no tienen mucha experiencia con software de edición. En lugar de trabajar manualmente con cada clip, los creadores pueden comenzar con un borrador ensamblado automáticamente y luego refinarlo.

La función "First Draft" se está implementando inicialmente en dispositivos iPhone. Los usuarios pueden acceder a ella directamente desde la cámara de Instagram al grabar o desde la galería de Reels después de seleccionar múltiples clips.

Si bien la característica no es revolucionaria, ya que herramientas de edición automatizadas similares existen en productos como Adobe Firefly y CapCut, la decisión de Instagram de integrar esta funcionalidad directamente en su aplicación reduce la necesidad de mover el metraje a un editor separado.

Este año, Instagram ha introducido varias herramientas para creadores, como la herramienta "Reemplazar Audio", que permite a los usuarios intercambiar la música en publicaciones existentes sin necesidad de eliminarlas y volver a subirlas. La compañía también trabaja en el lanzamiento de un nuevo asistente de IA en su aplicación de edición de videos, Edits.

Además, ha estado probando "Series", que permite a los creadores agrupar Reels relacionados para que los espectadores puedan verlos en un orden específico, convirtiendo videos cortos individuales en contenido más estructurado.

Es relevante mencionar que First Draft fue anunciada el mismo día en que el director de Instagram, Adam Mosseri, estaba programado para testificar en un juicio de gran notoriedad sobre la adicción a las redes sociales en Meta. La demanda acusa a Meta de diseñar Instagram y Facebook de tal manera que fomentaron el uso compulsivo de las plataformas entre los niños, mientras no se abordaron los posibles daños. Meta ha rechazado estas acusaciones.