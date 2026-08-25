FOTO: Murió una mujer de 78 años tras ser arrastrada por un colectivo en Colegiales.

Una mujer de 78 años murió este martes por la mañana en el barrio porteño de Colegiales luego de quedar atrapada y ser arrastrada por un colectivo de la línea 67 cuando descendía de la unidad.

El hecho ocurrió cerca de las 9.20, en una parada del Metrobus ubicada sobre la avenida Cabildo, entre las calles Jorge Newbery y Maure.

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer estaba bajando del colectivo cuando uno de sus pies quedó enganchado en la unidad. En ese momento, el vehículo retomó la marcha y la víctima fue arrastrada hasta quedar debajo del colectivo.

Personal de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad y del SAME acudió al lugar. Los médicos constataron el fallecimiento de la mujer.

También trabajaron en la zona efectivos de Bomberos de la Ciudad y del destacamento de Palermo, mientras se preservaba la escena para realizar las pericias correspondientes.

Investigan al conductor del colectivo

La Justicia inició una investigación para reconstruir cómo ocurrió el accidente y determinar si existió responsabilidad por parte del chofer de la línea 67.

El conductor, un joven de 27 años, sufrió una crisis nerviosa después del episodio y debió ser asistido por personal médico.

Mientras los peritos trabajaban en el lugar, el colectivo permaneció detenido dentro del corredor exclusivo del Metrobus. La circulación por los carriles exclusivos de la avenida Cabildo fue interrumpida de manera temporal.

Como consecuencia del operativo, los colectivos que utilizan habitualmente el Metrobus fueron desviados hacia los carriles generales, lo que generó demoras en una de las principales arterias del norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Por el momento, no se difundió la identidad de la víctima y la investigación continúa para establecer con precisión la mecánica del accidente.