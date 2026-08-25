Tucumán: un alumno de 14 años llevó un arma a la escuela y disparó dentro de un aula

FOTO: Un alumno de 14 años llevó un arma a la escuela y disparó dentro de un aula.

Un adolescente de 14 años llevó un arma de fuego a la Escuela Congreso de Tucumán y realizó al menos un disparo dentro de un aula, según confirmó el subjefe de la Policía de la Provincia, comisario general Roque Rodolfo Íñigo, en diálogo con Cadena 3.

El episodio ocurrió este martes, alrededor de las 14.30, durante el ingreso al establecimiento educativo. De acuerdo con la información oficial, el disparo fue efectuado al aire y no estuvo dirigido contra ninguna persona.

“Un menor de edad, de 14 años, había llevado un arma de fuego al establecimiento escolar y se produjo un disparo. Gracias a Dios no ha herido a nadie”, explicó Íñigo.

Tras recibir la alerta, efectivos policiales se dirigieron a la institución, preservaron el lugar y aseguraron la escena. Además, lograron identificar el arma y al adolescente involucrado.

El menor entregó el arma a los docentes

Según explicó el subjefe de la Policía tucumana, el adolescente reconoció ante los docentes que había llevado el arma desde su domicilio y fue identificado por los efectivos.

La Policía trabaja ahora para establecer cómo llegó el arma a manos del menor y quién es su titular, entre otros aspectos vinculados con el episodio.

“Estamos en etapa inicial de la investigación para saber cómo llegó a su mano esta arma de fuego, quién sería el titular y todas las demás cuestiones que tienen que ver con el caso”, señaló Íñigo.

Interviene la Fiscalía

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el disparo y avanzar con las medidas correspondientes debido a que el involucrado es menor de edad.

El funcionario policial remarcó que no hubo personas heridas como consecuencia del disparo y que, según las primeras actuaciones, el adolescente no apuntó contra ninguna persona.

“Un disparo al aire”, confirmó Íñigo al ser consultado específicamente sobre la dirección del disparo.

La investigación continúa para determinar el origen del arma y reconstruir toda la secuencia ocurrida dentro del establecimiento educativo.

Informe de Gabriel Melian.