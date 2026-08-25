Tucumán: un alumno de 14 años llevó un arma a la escuela y disparó dentro de un aula
El hecho ocurrió en la Escuela Congreso de Tucumán, cerca de las 14.30. El adolescente tiene 14 años y efectuó un disparo al aire. No hubo heridos.
25/08/2026 | 18:45Redacción Cadena 3
FOTO: Un alumno de 14 años llevó un arma a la escuela y disparó dentro de un aula.
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Informados al regreso
Un adolescente de 14 años llevó un arma de fuego a la Escuela Congreso de Tucumán y realizó al menos un disparo dentro de un aula, según confirmó el subjefe de la Policía de la Provincia, comisario general Roque Rodolfo Íñigo, en diálogo con Cadena 3.
El episodio ocurrió este martes, alrededor de las 14.30, durante el ingreso al establecimiento educativo. De acuerdo con la información oficial, el disparo fue efectuado al aire y no estuvo dirigido contra ninguna persona.
“Un menor de edad, de 14 años, había llevado un arma de fuego al establecimiento escolar y se produjo un disparo. Gracias a Dios no ha herido a nadie”, explicó Íñigo.
Tras recibir la alerta, efectivos policiales se dirigieron a la institución, preservaron el lugar y aseguraron la escena. Además, lograron identificar el arma y al adolescente involucrado.
El menor entregó el arma a los docentes
Según explicó el subjefe de la Policía tucumana, el adolescente reconoció ante los docentes que había llevado el arma desde su domicilio y fue identificado por los efectivos.
La Policía trabaja ahora para establecer cómo llegó el arma a manos del menor y quién es su titular, entre otros aspectos vinculados con el episodio.
“Estamos en etapa inicial de la investigación para saber cómo llegó a su mano esta arma de fuego, quién sería el titular y todas las demás cuestiones que tienen que ver con el caso”, señaló Íñigo.
Interviene la Fiscalía
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el disparo y avanzar con las medidas correspondientes debido a que el involucrado es menor de edad.
El funcionario policial remarcó que no hubo personas heridas como consecuencia del disparo y que, según las primeras actuaciones, el adolescente no apuntó contra ninguna persona.
“Un disparo al aire”, confirmó Íñigo al ser consultado específicamente sobre la dirección del disparo.
La investigación continúa para determinar el origen del arma y reconstruir toda la secuencia ocurrida dentro del establecimiento educativo.
Informe de Gabriel Melian.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Escuela Congreso de Tucumán? Un adolescente de 14 años disparó un arma de fuego en un aula.
¿Quién confirmó el incidente? El subjefe de la Policía de la Provincia, comisario general Roque Rodolfo Íñigo.
¿Cuándo sucedió el hecho? El martes a las 14.30.
¿Dónde tuvo lugar el disparo? En la Escuela Congreso de Tucumán.
¿Cómo se está manejando la investigación? La Fiscalía investiga las circunstancias del disparo y el origen del arma.