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Homicidio en Ludueña: Fiscalía pidió perpetua, pero absolvieron a los acusados

Se trata del crimen de Alan Carlini, en 2023. El veredicto generó expectativa en el ámbito judicial y entre los familiares de la víctima, quienes asistieron al tribunal y manifestaron su desconformidad.    

25/08/2026 | 18:24Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Centro de Justicia Penal de Rosario.

FOTO: Centro de Justicia Penal de Rosario.

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El Tribunal integrado por los jueces de Primera Instancia Hebe Marcogliese, Paola Aguirre y Carlos Leiva absolvió este lunes 24 de agosto a Kevin F., de 26 años, y Julián A., de 27, quienes habían sido llevados a juicio por el homicidio de Alan Carlini, ocurrido en Rosario en enero de 2023. La decisión fue adoptada en la Sala 3 del Centro de Justicia Penal y se fundamentó en la estricta aplicación del beneficio de la duda.

Kevin F. estaba acusado como coautor material del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por portación ilegítima de arma de fuego de guerra, en concurso real. En tanto, Julián A. había sido acusado como coautor intelectual del homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego. Para ambos, los fiscales Marina Vigo e Ignacio Hueso habían solicitado la pena de prisión perpetua.

/Inicio Código Embebido/

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De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, el hecho comenzó a gestarse el 6 de enero de 2023, alrededor de las 22, cuando Julián A. se encontraba detenido a disposición del Servicio Penitenciario en la Unidad de Detención N.º 11 de Piñero.

Según la hipótesis fiscal, desde allí se habría comunicado con Alan Carlini mediante WhatsApp y le habría encargado efectuar disparos de arma de fuego frente a un domicilio. Para los investigadores, esa comunicación habría tenido como objetivo ubicar a la víctima en un lugar y horario determinados y facilitar así el ataque que, según la acusación, había sido previamente organizado por A.

Al día siguiente, el 7 de enero, cerca de las 19.10, Carlini circulaba en una motocicleta Yamaha XT 250 y llevaba como acompañante a Kevin F. Ambos se dirigieron hacia la zona de Solís y Pasaje 1517, en Rosario, donde, según la reconstrucción fiscal, también se desplazaban otros dos hombres a bordo de una motocicleta de gran cilindrada.

La Fiscalía sostuvo que los involucrados habrían actuado en virtud de un acuerdo previo con la finalidad de provocar la muerte de Carlini. Siempre de acuerdo con esa hipótesis, en ese momento Kevin F. habría extraído un arma de fuego calibre 9 milímetros y efectuado un disparo contra la parte posterior del cráneo de la víctima mientras esta conducía. Tras el impacto, ambos ocupantes cayeron al suelo y, según la acusación, Kevin F. habría tomado el control de la motocicleta, le habría dado arranque y efectuado un segundo disparo contra Carlini antes de escapar del lugar a gran velocidad. Los otros dos hombres habrían huido junto a él a bordo de la motocicleta de gran cilindrada.

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Además del homicidio, a Kevin F. se le atribuía haber portado, tanto antes como después del ataque, el arma calibre 9 milímetros presuntamente utilizada para cometer el crimen, sin contar con la autorización legal correspondiente.

Sin embargo, luego de analizar las pruebas y los planteos formulados durante el juicio oral, el tribunal resolvió absolver a ambos acusados por estricta aplicación del beneficio de la duda. La decisión puso fin al debate oral, en el que la Fiscalía había sostenido la responsabilidad de ambos y reclamado para ellos la pena máxima prevista para el delito que se les atribuía.

Lectura rápida

¿Qué decisión tomó el tribunal? El tribunal absolvió a Kevin F. y Julián A. por el homicidio de Alan Carlini.

¿Quiénes fueron los jueces del tribunal? Los jueces fueron Hebe Marcogliese, Paola Aguirre y Carlos Leiva.

¿Cuándo ocurrió el homicidio? El homicidio de Alan Carlini ocurrió en enero de 2023.

¿Dónde se desarrolló el juicio? El juicio se desarrolló en la Sala 3 del Centro de Justicia Penal en Rosario.

¿Por qué fueron absueltos los acusados? Fueron absueltos por la estricta aplicación del beneficio de la duda.

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