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Aumentan hasta un 40% las denuncias en Defensa del Consumidor por deudas

El Director General de Defensa del Consumidor, Ariel Juri, habló con Cadena 3 al respecto.

25/08/2026 | 18:02Redacción Cadena 3

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Cada vez más cordobeses acuden a Defensa del Consumidor por problemas de endeudamiento vinculados a tarjetas de crédito, préstamos y billeteras virtuales. Según el director general del organismo, Ariel Juri, las denuncias por esta causa crecieron entre un 30 y un 40 por ciento.

El incremento se da en un contexto de mayor morosidad, que afecta especialmente a jóvenes y parejas. En muchos casos el dinero se destina a la compra de alimentos u otros bienes no durables. Tras seis meses sin pagar, los deudores pasan a la categoría de morosos incobrables.

"El tema es que mantienen una deuda, como digo, no saben a ciencia cierta de qué está compuesta y no saben los intereses que se le están aplicando", explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los consumidores, al pagar solo el mínimo de sus tarjetas de crédito, enfrentan intereses muy altos. "Cuando quieren pagar el total, tienen que sacar un préstamo y se encuentran con intereses monstruosos", advierte el director. Esta situación genera que muchos pasen a ser considerados morosos incobrables tras seis meses sin pagar.

El funcionario recordó que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor exige información clara. El artículo 4 obliga a brindar datos específicos, claros, detallados y exactos sobre la composición de la deuda. El artículo 36 establece los requisitos de los contratos de consumo (préstamos o mutuos dinerarios): monto total de la operación, cantidad de cuotas, tasa nominal anual, monto total a desembolsar y costo financiero total.

Para presentar una denuncia, los ciudadanos pueden hacerlo de manera digital a través de la plataforma CIDI nivel 2 en defensaalconsumidor.cba.gov.ar. También pueden acudir a las delegaciones del interior.

Informe de Alejandro Bustos.

Lectura rápida

¿Qué problemas enfrentan los cordobeses? Los cordobeses enfrentan problemas de endeudamiento vinculados a tarjetas de crédito, préstamos y billeteras virtuales.

¿Quién es el director general de Defensa del Consumidor? El director general es Ariel Juri.

¿Cuánto crecieron las denuncias por endeudamiento? Las denuncias crecieron entre un 30 y un 40 por ciento.

¿Qué establece la Ley 24.240? La Ley 24.240 exige información clara sobre la composición de la deuda y los requisitos de los contratos de consumo.

¿Cómo pueden presentar denuncias los ciudadanos? Los ciudadanos pueden presentar denuncias de manera digital a través de la plataforma CIDI nivel 2 en defensaalconsumidor.cba.gov.ar o en delegaciones del interior.

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