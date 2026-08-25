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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 25 de agosto

Este martes 25 de agosto, el dólar oficial se ubica en $1.530, mientras que el dólar blue llega a $1.565. Aquí te contamos cómo impactan en la economía cotidiana.

25/08/2026 | 16:00Redacción Cadena 3

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El contexto económico de Argentina sigue siendo complejo y volátil, y las distintas cotizaciones del dólar reflejan esta situación. Este martes 25 de agosto, los valores más relevantes son los siguientes:

El dólar oficial se cotiza en compra a $1.480 y venta a $1.530, datos actualizados a las 15:00. Esta es la cotización que maneja el Banco Central y se aplica a las importaciones y operaciones oficiales.

Por otro lado, el dólar blue, que corresponde al mercado informal, se encuentra en compra a $1.545 y venta a $1.565, siendo su cotización actualizada a las 17:58. Este valor es generalmente más alto que el oficial y refleja la demanda de dólares en la calle.

En el ámbito de la bolsa, el dólar bolsa tiene una cotización de compra a $1.538,8 y venta a $1.540,2, también actualizado a las 17:58. Esta variante se utiliza principalmente para operaciones en el mercado de valores.

Asimismo, el dólar contado con liquidación se cotiza a compra $1.598,8 y venta $1.599,8, importante para aquellos que desean mover divisas al exterior a través de la compra de acciones en el extranjero, con actualización a las 17:58.

Por su parte, el dólar mayorista, que es la cotización utilizada principalmente por las empresas, se encuentra en compra a $1.503 y venta a $1.512, actualizada a las 14:54.

El dólar cripto se presenta con un valor de compra a $1.592,42 y venta a $1.596,32, convirtiéndose en una opción cada vez más atractiva, especialmente para quienes realizan transacciones en monedas digitales.

Finalmente, el dólar tarjeta, que se aplica a las compras realizadas en el exterior, se sitúa en compra a $1.924 y venta a $1.989, actualizada a las 15:00, sumando un adicional por los impuestos.

Es importante destacar que la variación de las cotizaciones responde a múltiples factores, entre ellos la confianza del público en la economía, el nivel de reservas del Banco Central, y las políticas cambiarias implementadas por el gobierno. Además, la incertidumbre política y la inflación también juegan un papel crucial en la fluctuación de los precios del dólar.

Lectura rápida

¿Qué cotización tiene el dólar oficial?
El dólar oficial cotiza en compra a $1.480 y venta a $1.530.

¿Cuánto cuesta el dólar blue?
El dólar blue se encuentra en compra a $1.545 y venta a $1.565.

¿Qué es el dólar contado con liquidación?
Se cotiza a compra a $1.598,8 y venta a $1.599,8, utilizado para operar en el exterior.

¿A cuánto está el dólar tarjeta?
El dólar tarjeta se ubica en compra a $1.924 y venta a $1.989.

¿Qué factores afectan las cotizaciones?
Las cotizaciones son influenciadas por la confianza económica, reservas del Banco Central y políticas cambiarias.

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