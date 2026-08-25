Judocas cordobeses se preparan para los Juegos Odesur de Santa Fe

Los judocas cordobeses Agustín Gil y Joaquín Tovagliari continúan con su preparación rumbo a los Juegos ODESUR Santa Fe 2026. Como parte de este proceso, los deportistas visitaron el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), ubicado en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde realizaron diferentes evaluaciones físicas y antropométricas.

La jornada permitió obtener información específica sobre distintos aspectos de su rendimiento, datos que serán registrados para realizar un seguimiento de su evolución y acompañar su preparación de cara a las próximas competencias.

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FOTO: Judocas cordobeses en la previa de la cita santafesina (Foto Agencia Córdoba Deportes)

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“Los chicos realizaron evaluaciones antropométricas y distintas pruebas de fuerza y potencia en los laboratorios de MOPLEX y del Centro de Alto Rendimiento”, explicó el profesor Julio Antonio. Entre los estudios realizados se incluyeron el salto con contramovimiento, que permite medir la potencia de los miembros inferiores, y el handgrip, una prueba realizada con un dinamómetro que permite evaluar la fuerza de ambas manos. También se llevó adelante el tirón de medio muslo.

El profesor destacó además la importancia de que estas evaluaciones formen parte de un proceso sostenido: “En los deportistas de alto rendimiento es muy importante tener un seguimiento constante. La idea es que puedan evaluarse periódicamente y registrar su evolución, tanto en las evaluaciones como en el entrenamiento”.

Enfocados en los ODESUR

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FOTO: Judocas cordobeses en la previa de la cita santafesina (Foto Agencia Córdoba Deportes)

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Joaquín Tovagliari, quien competirá en la categoría de hasta 66 kilos, valoró la posibilidad de realizar por primera vez algunas de estas evaluaciones y destacó las condiciones del equipamiento disponible en el CARD.

“Vinimos a realizar unas evaluaciones con la nutricionista y distintos test de fuerza, que son muy puntuales para nuestro deporte. La experiencia fue muy buena; hubo evaluaciones que nunca habíamos hecho y fueron muy interesantes, además de contar con un equipamiento muy bueno”, señaló.

De cara a la competencia, el judoca tiene un objetivo claro: “Mi expectativa es subirme al podio y dejar a la Selección Argentina en lo más alto”. Además, contó que se encuentra trabajando específicamente en el análisis de sus posibles rivales y concentrado en los próximos desafíos.

Por su parte, Agustín Gil explicó que el equipo continúa avanzando con una preparación intensa: “Nos estamos preparando principalmente para los Juegos Odesur. Tenemos una preparación dentro de poquito en Brasil, para llegar de la mejor manera a Rosario, que competimos el 17, 18 y 19 de septiembre”.

El judoca también resaltó la importancia de las evaluaciones para cualquier deportista: “Yo recomiendo que se las hagan todos los deportistas, principalmente para saber en qué situación de fuerza están y utilizar este tipo de mediciones para mejorar en el deporte”.

Con el acompañamiento de los profesionales del Centro de Alto Rendimiento Deportivo y el seguimiento de sus indicadores físicos, los cordobeses avanzan en su preparación hacia una competencia que reunirá a los mejores deportistas de la región. El objetivo está puesto en llegar en las mejores condiciones a Santa Fe 2026 y representar al país en el máximo nivel.