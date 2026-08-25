San Pablo podría perder a una de sus figuras para el duelo ante Boca por la Sudamericana

Mientras Boca Juniors espera recuperar a varios de sus futbolistas lesionados, entre ellos nada menos que su capitán, Leandro Paredes, su próximo rival en la Copa Sudamericana, San Pablo de Brasil, acaba de sufrir una baja importante y con pasado xeneize: su capitán y goleador, el argentino Jonathan Calleri, quien sufrió un esguince de tobillo que podría dejarlo afuera del cruce de ida por los cuartos de final del torneo continental, que se disputará en la Bombonera.

Calleri debió ser reemplazado a los 31 minutos del primer tiempo del partido que su equipo perdió el último domingo contra Chapecoense (0-1) por el Brasileirao. El ex delantero de All Boys y Boca salió con gestos de mucho dolor y su presencia en el partido del próximo 9 de setiembre ante el conjunto dirigido por el “Vasco” Rodolfo Arruabarrena quedó en duda.

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San Pablo atraviesa un duro presente en el campeonato brasileño, en el que no gana desde hace más de cuatro meses, y se acerca peligrosamente a la zona del descenso. Actualmente, figura 13º en la tabla de posiciones, a sólo tres puntos de Mirassol, equipo que estaría perdiendo la categoría en estos momentos.

En la víspera, un grupo de hinchas concurrió al predio Barra Funda, donde el plantel se entrenaba por la tarde y pidieron explicaciones a futbolistas, al técnico Dorival Junior y a dirigentes por la mala campaña, aunque no estuvo el presidente del club, Harry Massis.

San Pablo lleva diez partidos sin triunfos y su próximo encuentro será el sábado, ante Bragantino, en el estadio Morumbí, por la 25ta. fecha del Brasileirao.