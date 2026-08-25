Frana confirmó el equipo argentino para jugar la Copa Davis en Neuquén

Argentina ya tiene equipo confirmado para la serie de Copa Davis ante Turquía. Javier Frana designó a Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni para la eliminatoria que se disputará el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che de Neuquén. La serie corresponde al Grupo Mundial I.

Para Frana, será su primera serie como capitán en Argentina, donde también harán su presentación como locales Navone, Tirante y Andreozzi, estos últimos presentes este año en la serie frente a Corea del Sur, como visitantes, en Busan.

El gran ausente en esta convocatoria es Horacio Zeballos, número 3º del mundo en dobles, quien no estará “por temas personales y un proceso migratorio no fue posible tenerlo en cuenta", según explicó el capitán argentino.

“Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa la de poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores", resaltó Frana, en declaraciones difundidas por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

Neuquén se convertirá en la primera provincia de la Patagonia que recibe una eliminatoria oficial de Copa Davis y la sexta a nivel nacional, además de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, Frana destacó sus “ganas de estar en Neuquén, de compartir con el público que estará presente, y también con todos los que nos seguirán apoyando a la distancia, como ya lo vienen haciendo con este equipo argentino de Copa Davis”.

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Equipo confirmado para la serie en Neuquén ?



Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni, los elegidos por el capitán Javier Frana para enfrentar a Turquía ???? el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che ??



¡Vamos, Halcones! ?????? pic.twitter.com/dEy10l9DHw — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) August 25, 2026

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LOS CONVOCADOS

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ubicado en el puesto 25º del ranking mundial, será el primer singlista del equipo. El mayor de los hermanos Cerúndolo acumula 11 participaciones coperas y atraviesa un gran año, tras haber conquistado el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen''s, sobre césped.

Thiago Tirante (42°) y Mariano Navone (48°) serán los otros dos “singlistas”. El platense viene de lograr victorias importantes ante Novak Djokovic y Taylor Fritz en los Masters 1000 de Cincinnati y Montreal, respectivamente, y consiguió este año el ascenso más significativo para el tenis argentino en el ranking, en el que había comenzado la temporada fuera del “top 100”, en el puesto 106° y hoy es el N°42 del mundo.

El marplatense Navone, por su parte, volverá al equipo tras haber logrado su primer título profesional en Bucarest. Su única participación hasta el momento con la camiseta de la Selección había sido en la primera ronda de los Qualifiers 2025, frente a Noruega, donde disputó dos singles y consiguió el punto decisivo para la clasificación a la siguiente ronda.

En dobles estarán Guido Andreozzi (15° en la especialidad), en su segunda citación nacional, y Andrés Molteni (61°), con un recorrido consolidado de 10 series disputadas con los colores nacionales. Andreozzi ganó este año el Masters 1000 de Indian Wells y alcanzó la final en Madrid.

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