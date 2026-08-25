Debe $15 millones, decidió no pagar y se viralizó: qué pasa cuando no se devuelve un crédito

FOTO: La joven se viralizó con sus dichos.

En un contexto de mora en niveles elevados, Valentina contó en un video de TikTok su experiencia con deudas bancarias que superan los 15 millones de pesos. Lejos de ocultarlo, describió paso a paso lo que ocurrió desde que dejó de abonar las cuotas y explicó por qué decidió no regularizar la situación.

Según su relato, el proceso comenzó con llamadas insistentes de los bancos. Cuando las entidades evaluaron que no cobrarían, vendieron la deuda a estudios jurídicos. A partir de ese momento, las negociaciones se centraron en planes de pago que, según ella, terminaban elevando el monto total por los intereses.

Valentina también detalló las presiones que recibió: amenazas de allanamientos, secuestro de electrodomésticos o del celular, y contactos a familiares, incluida su madre. Afirmó que respondió a cada advertencia con argumentos concretos: la vivienda estaba a nombre de su madre, los bienes no figuraban a su nombre y el teléfono era un equipo reacondicionado.

Sobre el embargo de sueldo, señaló que en ese momento trabajaba en la informalidad, por lo que no había movimientos bancarios que pudieran ser intervenidos. Además, destacó que nunca recibió una carta documento, requisito previo para iniciar un juicio. “Si no te mandan una carta documento por algo es”, dijo en el video.

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Las consecuencias reales del impago, según los bancos

El relato de Valentina es personal, pero las consecuencias del incumplimiento están reguladas y documentadas por las entidades financieras.

La principal consecuencia inmediata es la generación de intereses, que incrementan el monto total de la deuda. Luego, el incumplimiento suele derivar en el ingreso al Veraz, el registro de historial crediticio que consultan bancos y financieras al evaluar nuevos créditos o tarjetas.

El Veraz clasifica la situación de los deudores en cinco niveles:

-Situación 1: cumplimiento total y en término.

-Situación 2: moras leves (hasta 30 días).

-Situación 3: atrasos mayores a 30 días.

-Situación 4: incumplimiento de más de 90 días.

-Situación 5: deudas incobrables o judicializadas (la categoría en la que Valentina reconoció encontrarse).

Incluso desde la Situación 5 existen alternativas, como renegociar con quitas, cancelar la deuda o reconstruir el historial con productos más simples (cuentas o tarjetas prepagas).

Embargo de sueldo: qué dice la ley

Ningún banco, financiera o estudio de cobranzas puede retener el sueldo por su cuenta. El embargo solo procede mediante una orden judicial, luego de un juicio y la notificación al empleador.

La Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 484/87 establecen límites claros:

-El Salario Mínimo Vital y Móvil es inembargable.

-Si el sueldo no supera dos SMVM, se puede embargar hasta el 10% del excedente.

-Si lo supera, el tope es del 20% del excedente.

La única excepción relevante es la cuota alimentaria, donde el juez puede fijar un porcentaje mayor.

Plazos de prescripción y cómo salir del Veraz

Consultar el propio informe del Veraz es un derecho gratuito cada seis meses. Para salir del registro existen tres vías principales:

-Que la deuda tenga más de cinco años y el acreedor no haya iniciado juicio.

-Que la deuda ya haya sido cancelada.

-Que el registro sea producto de un error (robo de identidad o equivocación de la entidad).

En todos los casos se requiere documentación respaldatoria.