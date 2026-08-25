Almirón tras el 2-2 de Central ante Talleres: "Fue una muestra de carácter"

Rosario Central empató 2-2 ante Talleres en Córdoba luego de estar dos goles abajo y Jorge Almirón valoró especialmente la reacción de sus dirigidos. “Arrancar perdiendo 2-0 y dar vuelta el partido fue una muestra de carácter impresionante”, sostuvo el entrenador, quien destacó la entrega física y mental del equipo.

El DT canalla también remarcó el rendimiento durante el complemento y consideró que Central tuvo argumentos para quedarse con los tres puntos. “Tuvimos la pelota para ganarlo”, afirmó, y agregó que el equipo terminó con un 65% de posesión y más de 550 pases. “Tuvimos muchas situaciones, el arquero de ellos fue la figura”, señaló.

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Almirón reconoció que el plantel todavía atraviesa el impacto de la eliminación de la Copa Libertadores, pero destacó la capacidad para cambiar rápidamente el foco hacia el torneo local. “Recibimos un golpe duro, pero hoy el equipo intentó dar vuelta la página”, expresó. Y añadió: “Con esta mentalidad y este rendimiento podemos estar para cosas importantes”.

El entrenador también elogió especialmente a Ángel Di María, autor de los dos goles que permitieron alcanzar el empate, y respaldó a Enzo Copetti, quien tuvo chances pero no logró convertir. Sobre el capitán, afirmó: “Es un tipo ganador y contagia; aunque estaba cansado no lo iba a sacar”. En cuanto al delantero, aseguró: “Sigue generando y sigue siendo muy importante para el equipo. Mentalmente no se cae. Ya va a caer el gol”.