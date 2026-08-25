FOTO: Nuevos casos de fiebre chikungunya en Salta: se reportan tres más

Buenos Aires, 25 agosto (NA) – Tres nuevos casos probables de fiebre chikungunya se registraron en la provincia de Salta y se suman a los 2 probables notificados la semana anterior, según un informe del Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la Semana Epidemiológica (SE) 32.

En el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas se indicó que, si bien actualmente no se registran casos confirmados correspondientes a la nueva temporada, el brote de fiebre chikungunya afectó principalmente a la región del Noroeste de Argentina (NOA), durante el primer semestre del año.

Además, se indicó que la posibilidad de circulación simultánea de distintos arbovirus hace necesario mantener una vigilancia intensificada y sostener la búsqueda de chikungunya entre los casos de síndrome febril agudo inespecífico, con especial atención a la detección oportuna de posibles nuevos focos de transmisión.

Con respecto a las arbovirosis, el BEN informó que durante la SE 32, segunda semana de la temporada 2026/2027, se notificaron 2 casos confirmados del serotipo DENV-3, con antecedente de viaje a Brasil.

Si bien el escenario actual sugiere una interrupción de la transmisión viral autóctona sostenida en nuestro país, persiste la necesidad de mantener una vigilancia intensificada ante la posibilidad de circulación en áreas con condiciones sociodemográficas, ambientales y epidemiológicas favorables para la transmisión y al ingreso de nuevos serotipos a partir de casos importados.