El femicida de Mercedes Kvedaras fue hallado muerto en su celda de Salta: qué se sabe

FOTO: Femicida de Mercedes Kvedaras fue encontrado muerto en prisión en Salta

Buenos Aires, 25 de agosto (NA) – José Eduardo Figueroa, quien había sido condenado a prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras en Salta, fue encontrado sin vida en su celda a pocos meses de recibir la máxima pena.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, tomó intervención tras el aviso del Servicio Penitenciario Provincial sobre el hallazgo del cuerpo de Figueroa en el Pabellón F de la Unidad Carcelaria 1 de Salta.

Según el informe del Ministerio Público Fiscal, Figueroa estaba alojado allí desde su condena el 30 de abril por el delito de homicidio doblemente calificado, vinculado a su relación de pareja y mediando violencia de género, en perjuicio de su esposa.

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Tras ser notificado, el fiscal Espilocín se dirigió al lugar para coordinar las investigaciones correspondientes. Se dispuso el trabajo de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para realizar la autopsia.

La investigación se centra en determinar las circunstancias de su muerte, siguiendo la normativa de la Procuración General de la Provincia, que establece que se debe considerar la presunción de homicidio doloso, incluso si inicialmente parece un suicidio o muerte accidental.

A fines de abril, Figueroa fue sentenciado a prisión perpetua por el asesinato de Kvedaras, ocurrido el 4 de agosto de 2023 en su hogar en el barrio privado El Tipal.

La autopsia reveló que la víctima falleció por asfixia mecánica, resultado de estrangulamiento y sofocación.

Durante su juicio, el imputado pidió perdón a la familia de Kvedaras y a sus hijos por el sufrimiento causado.

La fiscal expuso que Kvedaras "se encontró con la muerte en la plenitud de la vida, en su mejor momento como mujer", y que Figueroa la mató por no poder controlar su ira en una relación donde él siempre fue el "poderoso" y ella la "débil".