Femicidio en la farmacia: "Se advierte una cierta planificación"

A la espera de la audiencia imputativa por el femicidio de Carina Candelas, ocurrido de manera dramática en una farmacia de Dorrego y Zeballos, la investigación comienza a concentrarse en un punto central: determinar si Martín Banchero planificó el ataque y, por lo tanto, si comprendía plenamente la naturaleza de sus actos al momento de cometerlo. La audiencia quedó finalmente programada para este miércoles a las 14, ante la jueza Melania Carrara.

La defensa de Banchero planteó públicamente que existiría una situación vinculada con su salud mental que debería ser evaluada por la Fiscalía y por la Justicia. El abogado Mariano Ríos Artacho mencionó un diagnóstico de bipolaridad, tratamiento médico y consumo de sustancias y alcohol. Sin embargo, desde la querella remarcaron que, hasta el momento, no existe ningún informe médico incorporado al expediente que determine que el acusado sea inimputable.

La familia de Carina Candelas se constituyó como querellante y es representada por el abogado Ignacio Carbone. El letrado explicó que, aunque la investigación recién comienza para la querella, existen elementos que permiten sostener preliminarmente la hipótesis de una conducta planificada. “Por la mecánica de lo que fue este femicidio, se advierte una cierta planificación del sujeto para cometer el hecho”, sostuvo Carbone.

El abogado puso el foco especialmente en los antecedentes y en las circunstancias previas al crimen. “Hay un montón de contexto, una cuestión de antecedentes, un montón de incidentes previos, todo atado, y circunstancias muy puntuales del hecho”, explicó. Para la querella, reconstruir esos momentos es fundamental para determinar qué ocurrió antes del ataque y cuál era el estado de Banchero cuando tomó la decisión de dirigirse a la farmacia.

La autoría del crimen, en tanto, prácticamente no está en discusión. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y, según explicó Carbone, ni siquiera la defensa estaría cuestionando que Banchero fue quien cometió el homicidio. “Está filmado, es un homicidio aberrante, un femicidio filmado”, señaló el abogado. Por eso, la discusión jurídica podría concentrarse en las condiciones subjetivas del acusado al momento de actuar.

Uno de los elementos que la querella pidió investigar especialmente es el viaje que Banchero realizó junto a su hija a Bariloche entre el 5 y el 10 de agosto, pocos días antes del femicidio. “Si un sujeto se va en avión, hace un viaje de placer, manda comunicaciones y tiene diálogos con personas que declaran como testigos, tenemos un perfil de un sujeto que está en tiempo y espacio”, argumentó Carbone. Para el abogado, cada uno de esos elementos puede ayudar a reconstruir el estado de conciencia y la conducta previa al crimen.

La querella también busca reconstruir qué ocurrió después de la separación de la pareja. Según Carbone, desde el año pasado, cuando terminó la relación, habría comenzado “una seguidilla de hostigamientos en escala” de Banchero hacia Karina. El abogado afirmó que existen comunicaciones, publicaciones en redes sociales, registros fílmicos y testimonios que permitirían acreditar distintos episodios de hostigamiento y amenazas.

“Era constante el hostigamiento y las amenazas de él para con ella”, aseguró Carbone. Aunque hasta el momento no se habrían encontrado denuncias formales realizadas por Karina, el abogado sostuvo que familiares, amigos y personas de su entorno conocían la situación y que ella misma había contado lo que estaba atravesando.

El otro gran eje de la investigación es determinar si un eventual diagnóstico de bipolaridad o el consumo de alcohol y sustancias puede modificar la responsabilidad penal. En ese sentido, Carbone fue contundente: “Que una persona tenga un trastorno de bipolaridad, muchos sujetos lo tienen, y eso no lo hace no comprender los actos que ejecuta diariamente”. Para el querellante, lo determinante será establecer qué capacidad tenía Banchero exactamente al momento del femicidio.

“Una persona que tenga un trastorno subjetivo o bipolaridad no automáticamente se transforma en inimputable”, sostuvo el abogado. Y agregó que tampoco el consumo de alcohol o estupefacientes implica por sí mismo una inimputabilidad. La cuestión, explicó, deberá ser determinada por los profesionales a partir de las circunstancias concretas del caso y, fundamentalmente, de lo que pueda reconstruirse sobre el estado del acusado al momento del hecho.

Mientras tanto, la investigación deberá analizar también el comportamiento posterior al ataque. Banchero fue detenido luego de escapar de la escena y posteriormente terminó internado, primero en el Hospital Agudo Ávila y luego en el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde habría sido sedado y atado luego de un intento de suicidio. Para la querella, ese estado posterior no puede ser utilizado automáticamente para explicar qué ocurría en su cabeza en el momento del crimen.

La audiencia imputativa será este miércoles a las 14. Martín Banchero será acusado por la fiscal Laura Ricardo por el femicidio de Karina Candelas ante la jueza Melania Carrara. Allí comenzará formalmente una etapa decisiva de la investigación: determinar no solamente qué hizo Banchero —algo que, según la evidencia conocida, aparece claramente establecido— sino también qué ocurrió antes, qué lo llevó hasta la farmacia y, especialmente, si actuó comprendiendo y queriendo lo que estaba haciendo. La querella apuesta a reconstruir ese rompecabezas para evitar que el análisis del caso quede limitado exclusivamente a lo sucedido después del crimen.

Entrevista de Hernán Funes.