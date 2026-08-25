El Servicio Secreto investiga video iraní que amenaza la vida de Barron Trump
El Servicio Secreto de EE.UU. está al tanto de un video iraní que aparenta amenazar a Barron Trump, hijo menor del expresidente. La agencia está investigando la situación para garantizar su seguridad.
FOTO: Servicio Secreto al tanto de video iraní que amenaza a Barron Trump
WASHINGTON — El Servicio Secreto ha confirmado su conocimiento sobre un video que circula en medios estatales iraníes, el cual parece representar una amenaza hacia Barron Trump, el hijo menor del expresidente Donald Trump.
El portavoz del Servicio Secreto, Nate Herring, declaró en un comunicado: "Estamos al tanto del video e investigamos cualquier situación que pueda interpretarse como una amenaza hacia las personas bajo nuestra protección". Además, subrayó que, por motivos de seguridad operativa, no se comentarán detalles sobre asuntos de inteligencia relacionados con la protección.
Desde el asesinato del ayatolá Alí Jamenei en Irán, llevado a cabo por Estados Unidos, diversos medios iraníes han difundido contenido que amenaza tanto al presidente como a su familia. Este asesinato se produjo al inicio de un conflicto en Irán que fue impulsado por Trump en colaboración con Israel.
Según reportó CNN, el Servicio Secreto ya había tomado conocimiento de la amenaza dirigida a Barron Trump.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un video iraní amenaza a Barron Trump, hijo del expresidente.
¿Quién lo investiga?
El Servicio Secreto de EE.UU. está a cargo de la investigación.
¿Cuándo se difundió el video?
Recientemente, tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei.
¿Dónde se originó la amenaza?
Los medios estatales iraníes han sido los responsables de difundir el video.
¿Por qué es relevante?
La amenaza se enmarca en un contexto de tensiones entre EE.UU. e Irán.
[Fuente: AP]