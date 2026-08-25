Trump propone cambiar el nombre del lago Ontario a 'lago América' en medio de tensiones comerciales

FOTO: Trump considera renombrar el lago Ontario como "lago América" en plena guerra comercial con Canadá

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó el martes que está considerando cambiar el nombre del lago Ontario a "lago América", en el contexto de la creciente guerra comercial entre Washington y Canadá.

Este posible cambio de nombre evocaría la decisión unilateral que tomó el mandatario republicano el año pasado, cuando mediante una orden ejecutiva renombró el golfo de México como el golfo de América.

Actualmente, Estados Unidos y Canadá se encuentran en medio de una disputa comercial. Se anticipa que Canadá anunciará el martes medidas de represalia tras la imposición de aranceles del 50% por parte del gobierno de Trump a productos canadienses por un valor de 20.000 millones de dólares, luego de que las negociaciones fracasaran.

"Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, ya que no esperamos hacer muchos negocios con Ontario en adelante", publicó Trump en sus redes sociales el martes.

Ontario, que es la provincia más poblada de Canadá, alberga una importante industria automotriz.