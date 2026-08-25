Estados Unidos planea revocar hasta 200 mil visas de turismo y negocios a solicitantes de asilo

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- La administración de Donald Trump estaría preparando la mayor revocación de visas en la historia de Estados Unidos, que podría anular hasta 200 mil permisos relacionados con turismo y negocios.

Las visas afectadas son las B1 y B2, emitidas entre 2016 y 2026. Según medios internacionales, el Departamento de Estado se dispondría a cancelar los permisos a extranjeros que solicitaron asilo después de ingresar al país como visitantes temporales.

El objetivo de esta medida es detectar a aquellos extranjeros que ingresaron al país bajo la premisa de vacaciones, reuniones o eventos, pero que en realidad utilizaron esa autorización como un medio para establecerse en el territorio estadounidense.

El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que se llevarán a cabo cancelaciones, aunque no especificó cuántas. Además, indicó que la revocación no implicaría la deportación inmediata de los individuos afectados, aunque la mayoría de los solicitantes de asilo perderían su estatus de visitantes.

En este contexto, funcionarios aclararon que la intención es retirar el estatus de visitante a quienes corresponda y reclasificarlos, mientras la Justicia se pronuncia sobre su situación.

Fuentes de la Agencia Noticias Argentinas revelaron que el anuncio de esta medida se espera en breve, lo que podría desencadenar impugnaciones judiciales.