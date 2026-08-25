La tormenta tropical Julio se forma en el Pacífico, sin amenaza para la tierra

FOTO: La tormenta tropical Julio se forma en el Pacífico pero no supone una amenaza en tierra

MIAMI — La tormenta tropical Julio emergió el martes en el océano Pacífico y, según los meteorólogos, no representa una amenaza para las zonas terrestres.

El fenómeno se encontraba a aproximadamente 1.312 kilómetros (815 millas) al sureste del extremo sur de la península de Baja California, México, y contaba con vientos máximos sostenidos de 72 kilómetros/hora (45 mph), según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) con sede en Miami.

Se prevé que Julio aumente ligeramente su fuerza antes de ser absorbido por la más poderosa tormenta tropical Iselle, que se encuentra más al norte. Actualmente, no hay alertas ni avisos costeros activos para ninguna de las dos tormentas.

Iselle se localizaba a unos 1.062 kilómetros (660 millas) al oeste de la península de Baja California y presentaba vientos de 113 km/h (70 mph).

En el Pacífico Central, la tormenta tropical Lala continuaba su avance con vientos de 80 km/h (50 mph), sin representar también una amenaza para la tierra. A inicios de mes, cuando era un huracán, las bandas exteriores de Lala afectaron a Hawai, causando inundaciones severas.

De acuerdo con el NHC, Moke ya no es considerado un ciclón tropical después de haber bordado Hawai como tormenta tropical.