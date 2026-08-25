"Es matar o morir": Carlos Raymundo Roberts analizó la extrema violencia en el conurbano

Un violento intento de asalto registrado en el partido de La Matanza terminó con tres delincuentes abatidos por una pareja de agentes de policía que se encontraba dentro de un vehículo.

El episodio sumó un capítulo insólito cuando la madre de uno de los fallecidos justificó a su hijo y responsabilizó al Poder Judicial al declarar que el joven "tenía orden de captura y el juez no lo detuvo antes".

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En diálogo con Cadena 3, el periodista y escritor Carlos Raymundo Roberts abordó la complejidad social que atraviesa al conurbano bonaerense detrás de este tipo de hechos.

"Es la reacción de una madre dolida, pero que a la vez expresa una realidad muy cruda: en el fondo está diciendo 'lo prefiero adentro, porque si no algo le iba a pasar'. Estaba prófugo y las fuerzas de seguridad no lo vinieron a buscar", reflexionó Roberts sobre las palabras de la mujer.

El autor remarcó que las imágenes de las cámaras de seguridad son contundentes y muestran a los asaltantes encañonando a las víctimas a corta distancia, lo que descartó cualquier hipótesis de exceso policial.

Asimismo, el especialista aportó cifras alarmantes sobre la realidad delictiva del territorio.

La Matanza registró 147 homicidios en el último año, lo que representa una tasa de 8,02 asesinados cada 100.000 habitantes, cifra que casi duplica la media de la provincia de Buenos Aires (4,6) y más que duplica la media nacional (3,6).

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"El delito suele atravesar familias en un contexto trágico de extrema pobreza, deserción escolar y avance de la droga", sostuvo el periodista.

Finalmente, Roberts señaló que la cifra negra del delito —aquellos robos que las víctimas no llegan a denunciar ante las comisarías— distorsiona las estadísticas oficiales que muestran una supuesta baja de casos.

Con más de 130 villas y asentamientos en un territorio que supera los dos millones de habitantes, el autor concluyó que la solución de fondo requiere una intervención integral en las escuelas, la contención familiar y el combate al narcotráfico.

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