Transformá tu dormitorio con el encanto del estilo "abuela" y textiles vintage

En los últimos años, el estilo de decoración inspirado en la estética de las abuelas ha cobrado fuerza, convirtiéndose en una tendencia apreciada por muchos. Este fenómeno, que incluye estilos como el cottagecore y el grandmillennial, permite revivir la nostalgia a través de elementos decorativos que evocan calidez y confort.

Un elemento clave en esta tendencia es el quilt, que se presenta como la pieza central para lograr un dormitorio con ese toque "abuela". Los quilts, con su rica historia que se remonta a miles de años, ofrecen un aspecto nostálgico. Muchos recordarán que sus abuelas solían utilizar quilts de algodón en lugar de edredones modernos, lo que les otorgaba un encanto especial. Elegir un quilt que combine colores y texturas, ya sea a través de bordados o tejidos variados, es fundamental para conseguir esa atmósfera acogedora.

Para complementar el quilt, se recomienda optar por sábanas con patrones. Mantener un estilo maximalista es esencial, y se sugiere seleccionar un juego de sábanas que tenga un diseño floral de escala diferente al del quilt. Por ejemplo, unas sábanas con pequeñas flores pueden contrastar maravillosamente con un quilt de grandes motivos florales, creando una armonía visual en el dormitorio.

En caso de preferir un edredón en lugar de un quilt, la elección de una funda nórdica con personalidad puede marcar la diferencia. Los tejidos de lino aportan un aspecto vintage y acogedor, ideales para este estilo. Actualmente, el diseño de gingham retro se encuentra en auge y es fácil de encontrar. Además, optar por fundas nórdicas reversibles permite variar la decoración sin perder el encanto "abuela".

Por último, los fundas de almohadones son el toque final que puede añadir un poco más de carácter a la cama. Estas fundas representan una forma sencilla de introducir el estilo "abuela" si no se está listo para un cambio radical. Se pueden elegir fundas con diseños bordados que den la sensación de ser hechas a mano, y buscar detalles como flecos o volantes para añadir dimensión y textura al conjunto.