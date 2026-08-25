La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 25 de agosto.

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El sorteo número 41339 del juego La Previa se llevó a cabo el martes 25 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 2612, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Soldado).

1° 2612

2° 9961

3° 1218

4° 5795

5° 9357

6° 8237

7° 5905

8° 9286

9° 4661

10° 9298

11° 9738

12° 7224

13° 2770

14° 9636

15° 6077

16° 9731

17° 7233

18° 6805

19° 9689

20° 8240

Los resultados de La Previa son esperados por muchos jugadores que buscan la suerte en este popular juego de azar. Con un número a la cabeza que representa una interpretación tradicional, los participantes esperan que sus números elegidos se alineen con la fortuna.