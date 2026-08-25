La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 25 de agosto.
El sorteo número 41339 de La Previa se realizó el martes 25 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 2612, correspondiente a "A primera (Soldado)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41339 del juego La Previa se llevó a cabo el martes 25 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 2612, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Soldado).
1° 2612
2° 9961
3° 1218
4° 5795
5° 9357
6° 8237
7° 5905
8° 9286
9° 4661
10° 9298
11° 9738
12° 7224
13° 2770
14° 9636
15° 6077
16° 9731
17° 7233
18° 6805
19° 9689
20° 8240
Los resultados de La Previa son esperados por muchos jugadores que buscan la suerte en este popular juego de azar. Con un número a la cabeza que representa una interpretación tradicional, los participantes esperan que sus números elegidos se alineen con la fortuna.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
Sorteo número 41339 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 25 de agosto a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2612.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Soldado)".
¿Cuáles son los números ganadores?
Los números ganadores son 2612, 9961, 1218, 5795, 9357, 8237, 5905, 9286, 4661, 9298, 9738, 7224, 2770, 9636, 6077, 9731, 7233, 6805, 9689, 8240.