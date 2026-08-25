La FIA rechaza el acoso a comisarios tras abusos de seguidores de Colapinto en redes sociales

FOTO: La FIA condena "acoso" tras abusos de seguidores de Colapinto en redes contra comisarios de F1

PARÍS — El organismo que regula la Fórmula 1 ha expresado su rechazo al "acoso y la falta de respeto" que han recibido los comisarios de carrera en redes sociales tras el reciente Gran Premio de Países Bajos.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) no mencionó incidentes específicos en su declaración, pero su pronunciamiento se produjo después de que seguidores de Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine, manifestaran su descontento por las sanciones impuestas a él durante la carrera del domingo.

"El abuso en línea, el acoso y la falta de respeto no tienen cabida en nuestro deporte", afirmó la FIA en un comunicado publicado en X, que se complementó con un mensaje de la coalición United Against Online Abuse, la cual fue establecida por la FIA.

"Luego del Gran Premio de Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de abuso en línea tras aplicar sanciones deportivas conforme a las regulaciones", añadió la FIA. "La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de abuso y acoso. El desacuerdo con las decisiones es parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales".

A Colapinto y a Arvid Lindblad, del equipo Racing Bulls, se les impuso una sanción de paso por boxes ("drive-through") tras determinarse que habían adelantado durante una doble bandera amarilla tras un accidente de Max Verstappen. Colapinto defendió su acción, argumentando que estaba tratando de esquivar escombros en la pista.

El fallo de los comisarios indicó que "reconocen las complicaciones causadas por la gran cantidad de escombros en la pista en ese momento y lo consideran como circunstancias atenuantes", lo que llevó a la decisión de no imponer una sanción más severa.

Más tarde en la misma carrera, Colapinto y Liam Lawson, de Red Bull, también recibieron sanciones de 10 segundos por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla.