Ghislaine Maxwell no será excarcelada: juez desestima alegaciones de injusticia en su condena

NUEVA YORK (AP) — Un juez desestimó el martes la solicitud de Ghislaine Maxwell para ser liberada y anular su condena por tráfico sexual, afirmando que sus argumentos sobre nuevas evidencias exculpatorias son "demostrablemente infundados".

En diciembre pasado, Maxwell había presentado una petición de hábeas corpus, argumentando que se había ocultado información exculpatoria y se había presentado testimonio falso durante su juicio, lo que resultó en una "completa denegación de justicia".

El juez Paul A. Engelmayer rechazó estas afirmaciones y destacó en su fallo que "todos o casi todos son frívolos" y que no presentó elementos que pudieran cambiar el resultado de su juicio.

En su decisión, el juez mencionó que "casi todas sus alegaciones están impedidas por cuestiones procesales; la abrumadora evidencia testimonial y documental presentada en el juicio estableció de manera concluyente su culpabilidad; y las afirmaciones de su petición son demostrablemente infundadas y, en general, se basan en especulaciones, distorsiones y/o falsedades descaradas".

Se envió una solicitud de comentarios a los abogados que representaron a Maxwell en el pasado.

Las solicitudes de hábeas corpus son normalmente presentadas como último recurso para proteger contra un encarcelamiento ilegal tras haber agotado las apelaciones, como fue el caso después de la condena y sentencia de Maxwell.

Jeffrey Epstein, su expareja, fue arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual y fue hallado muerto en su celda en una cárcel federal de Nueva York en agosto de ese mismo año, lo que fue determinado como un suicidio.

Maxwell, una socialité británica, fue arrestada un año después y condenada por tráfico sexual en diciembre de 2021. Recientemente, fue trasladada de una prisión en Florida a un campamento penitenciario en Texas, tras haber sido entrevistada por Todd Blanche, quien fue abogado defensor penal del presidente Donald Trump y actualmente es secretario de Justicia.

El juez también mencionó que muchas de las afirmaciones de Maxwell sobre "nueva evidencia" provienen de documentos divulgados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

Desde la implementación de esta ley, el Departamento de Justicia ha publicado 18 categorías de materiales de investigación relacionados con el caso de tráfico sexual, incluyendo órdenes de registro y datos de dispositivos electrónicos.

Engelmayer aclaró que este material es "en gran medida irrelevante para los cargos contra Maxwell y no respalda sus alegaciones de error".

El juez desestimó también la alegación de Maxwell de haber sido procesada de manera selectiva, indicando que pudo haber planteado esa alegación en la apelación posterior a su juicio, pero concluyó que era frívola.

Además, señaló que entre los documentos del Departamento de Justicia divulgados recientemente, "ella no cita ninguno que revele la existencia de un cómplice no acusado, y mucho menos uno tan determinante como ella para facilitar los horribles crímenes de Epstein".