La vacuna contra el herpes zóster reduce un 24% el riesgo de demencia en adultos mayores

Un reciente estudio reveló que los adultos mayores que recibieron la vacuna contra el herpes zóster, conocida como Shingrix, presentaron un 24% menos de probabilidades de ser diagnosticados con demencia en un período de cuatro años. La investigación, que analizó datos de más de 500,000 personas, sugiere que la vacunación podría tener un impacto significativo en la salud cognitiva.

El análisis se basó en registros de Medicare y datos de salud de adultos de 66 años o más que ingresaron en centros de enfermería especializada para recibir atención a corto o largo plazo. Los investigadores compararon a los pacientes que recibieron al menos una dosis de la vacuna recombinante contra el herpes zóster con aquellos que no estaban vacunados. La vacuna Shingrix, que fue introducida en 2017, es actualmente la única opción disponible en el mercado.

La autora del estudio, Kaley Hayes, profesora asistente en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, destacó que "muchos estudios previos con resultados similares se centraron en una vacuna más antigua". En este caso, el estudio se enfocó en la vacuna más reciente y en una población de adultos mayores vulnerables que no estaban al día con la vacunación contra el herpes zóster y que ingresaban a un centro de enfermería.

Los resultados son coherentes con investigaciones anteriores que también hallaron una asociación entre la vacunación contra el herpes zóster y un riesgo reducido de demencia. "Esto forma parte de un gran rompecabezas que está comenzando a juntarse, indicando que las vacunas son efectivas para prevenir el herpes zóster y también parecen tener beneficios neuroprotectores", afirmó Hayes, quien también es directora asociada de farmacoepidemiología en el Centro de Gerontología y Investigación en Salud de la misma universidad.

El estudio, publicado en Annals of Internal Medicine, utilizó una técnica conocida como emulación de ensayos dirigidos para analizar los datos, intentando recrear algunas de las condiciones de un ensayo clínico aleatorio en situaciones donde no es práctico realizar uno. Se incluyeron reclamos de Medicare y registros electrónicos de salud de pacientes admitidos en más de 5,500 centros de enfermería en todo el país entre 2017 y 2022. De los 509,926 participantes analizados, solo 8,843 recibieron la vacuna contra el herpes zóster.

Los participantes debían ser elegibles para la vacunación y no haber sido diagnosticados previamente con demencia. Al cabo de cuatro años de seguimiento, aquellos que recibieron al menos una de las dos dosis de Shingrix presentaron una probabilidad significativamente menor de recibir un diagnóstico de demencia. La demencia se desarrolló en el 18.8% de los participantes vacunados, en comparación con el 24.6% de los no vacunados. "Esto se traduce en aproximadamente uno de cada 17 casos de demencia que podrían ser prevenidos", explicó Hayes.

Sin embargo, es importante señalar que el estudio no puede probar causa y efecto. Los investigadores no pudieron determinar con certeza si Shingrix fue el responsable de la menor tasa de diagnósticos de demencia. Aquellos que recibieron la vacuna tendieron a ser un poco más jóvenes y más saludables que los no vacunados, diferencias que también podrían contribuir a un menor riesgo de demencia. A pesar de ajustar su análisis para tener en cuenta estos factores, los investigadores encontraron que no explicaban completamente la asociación.

Se necesitarán investigaciones adicionales, incluidos ensayos clínicos, para establecer si la vacunación contra el herpes zóster reduce directamente el riesgo de desarrollar demencia. Los hallazgos sugieren que una medida preventiva ya ampliamente accesible podría beneficiar tanto la salud física como cognitiva. "Nuestra cognición está tan ligada a nuestra salud general y a lo que nos sucede físicamente", concluyó Hayes. "Es realmente asombroso ver que algo que se supone que previene un mal físico también puede ayudar a mantener nuestro cerebro sano".