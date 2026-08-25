VS Promise: cómo es el petrolero británico que llegó a Ushuaia y qué hacía en Tierra del Fuego

El VS Promise, un buque petrolero registrado bajo bandera británica, llegó al puerto de Ushuaia después de operar en la terminal de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego. Su presencia generó un nuevo conflicto político en la provincia por las restricciones a embarcaciones vinculadas con el Reino Unido y la cuestión Malvinas.

El petrolero atracó en el muelle comercial de Ushuaia a las 7.08 del 24 de agosto, luego de permanecer en la zona de la monoboya de Río Cullen, utilizada para cargar y despachar crudo proveniente de la Cuenca Marina Austral.

El Gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por Gustavo Melella, cuestionó el ingreso de la embarcación y reclamó explicaciones a la administración nacional, especialmente porque el puerto de Ushuaia permanece intervenido por Nación desde enero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cómo es el VS Promise

El VS Promise es un buque tanque destinado al transporte de petróleo crudo. Su número de identificación internacional es IMO 9351438 y anteriormente operó bajo el nombre Hellespont Promise.

La embarcación fue construida en 2007 en el astillero New Century Shipbuilding, en China. Tiene 228,60 metros de eslora y 32,57 metros de manga, mientras que su calado máximo de verano alcanza los 14,5 metros. Para su ingreso a Ushuaia declaró un calado de nueve metros.

Por sus características, está clasificado dentro de los petroleros Panamax o LR1. Su tonelaje bruto es de 42.010 toneladas y su capacidad de peso muerto se ubica, según los registros disponibles, entre 69.994 y 73.669 toneladas métricas.

El barco puede transportar aproximadamente entre 75.000 y 82.000 metros cúbicos de hidrocarburos líquidos, lo que representa una capacidad estimada de entre 470.000 y más de 515.000 barriles de petróleo crudo.

La embarcación está registrada a nombre de Valloeby Promise Ltd, una sociedad radicada en Douglas, en la Isla de Man, territorio bajo soberanía británica. La gestión técnica y de seguridad está a cargo de la compañía alemana Hellespont Ship Management GmbH & Co. KG.

Antes de llegar al Atlántico Sur, el VS Promise había recorrido distintas rutas comerciales internacionales, con operaciones en el Golfo de México, las costas de Estados Unidos, Panamá y el norte de Europa.

Qué hacía el petrolero en Tierra del Fuego

El paso del VS Promise por Ushuaia estuvo relacionado con su actividad en la monoboya de Río Cullen, sobre la costa atlántica del norte de la provincia.

La terminal es utilizada para cargar y exportar petróleo producido en los yacimientos offshore de la Cuenca Marina Austral, entre ellos Hidra, Aries, Carina y Vega Pléyade.

De acuerdo con los registros de seguimiento de la embarcación, el petrolero permaneció en la zona operativa hasta el 13 de agosto. Ese día, a las 17.28, dejó la monoboya y posteriormente realizó maniobras y permaneció en espera en aguas del Canal Beagle.

Finalmente, el VS Promise ingresó al puerto de Ushuaia y quedó amarrado en el muelle comercial durante la mañana del 24 de agosto.

Por qué generó una polémica en Tierra del Fuego

La llegada del buque británico provocó el rechazo del Gobierno fueguino, que vinculó su presencia con la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

La Provincia también puso el foco en la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, que establece restricciones para la permanencia, el amarre y el abastecimiento de determinados buques de bandera británica en los puertos de Tierra del Fuego.

El planteo gira ahora en torno a si la operatoria del VS Promise queda alcanzada por esas restricciones y cuáles fueron las autorizaciones otorgadas para permitir su ingreso a Ushuaia.

Desde el Gobierno fueguino reclamaron que la administración nacional informe los criterios utilizados para autorizar la presencia del petrolero, en particular porque el puerto de Ushuaia se encuentra bajo intervención nacional desde enero.

La controversia suma así un componente político a una operación vinculada con la actividad hidrocarburífera de Tierra del Fuego y vuelve a colocar en el centro de la discusión el vínculo entre la actividad portuaria, los intereses estratégicos del Atlántico Sur y el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.