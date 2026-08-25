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Ataque de pandillas en Haití: más de 50 secuestrados y 47 muertos en un violento asalto

Un ataque armado en Kenscoff, Haití, dejó un saldo trágico de 47 muertos y más de 50 secuestrados. La ONU advierte sobre el aumento de la violencia de pandillas en la región.

25/08/2026 | 13:23Redacción Cadena 3

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Más de 50 secuestrados tras ataque de pandillas en Haití que dejó 47 muertos

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PUERTO PRÍNCIPE, Haití — La Naciones Unidas ha reportado un asalto perpetrado por hombres armados en una comunidad anteriormente pacífica, ubicada cerca de la capital haitiana, que resultó en al menos 47 muertes y más de 50 personas secuestradas. Este ataque, que ocurrió a principios de esta semana, es considerado uno de los secuestros masivos más significativos en los últimos años.

El ataque, que tuvo lugar el domingo en Kenscoff, ha desmantelado la percepción de que la seguridad en el país estaba mejorando. Un líder de la pandilla responsable del ataque ha amenazado con ejecutar a los rehenes si las autoridades llevan a cabo acciones en su contra.

"Esta es una gran prueba política y de seguridad, tanto para el gobierno como para la policía, así como para la misión internacional", comentó Romain Le Cour, director del Observatorio de Haití en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

La amenaza de matar a los rehenes ha sido descrita como una estrategia de manipulación: si las fuerzas de seguridad no actúan, habrán fallado en proteger a las víctimas; si lo hacen y los rehenes mueren, las pandillas culparán al Estado.

En un video difundido en redes sociales, el líder de la pandilla, conocido como Izo 2, amenazó al director de la Policía Nacional, Vladimir Paraison, advirtiéndole que se abstuviera de utilizar drones en la zona. "Paraison, si alguno de nuestros soldados resulta herido, los mataré a todos", expresó en referencia a los rehenes.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Haití?
Un ataque de pandillas dejó 47 muertos y más de 50 secuestrados en Kenscoff.

¿Quiénes están involucrados?
El ataque fue llevado a cabo por pandillas lideradas por Izo 2, quien ha amenazado a las autoridades.

¿Cuándo ocurrió el ataque?
El ataque se produjo el domingo pasado, en una comunidad cercana a Puerto Príncipe.

¿Dónde tuvo lugar?
En Kenscoff, una localidad montañosa cerca de la capital haitiana.

¿Por qué es significativo?
Este es uno de los secuestros masivos más importantes en Haití en años recientes, evidenciando la crisis de seguridad en el país.

Le Cour advirtió que la amenaza de Izo 2 podría ser una forma de forzar a las autoridades a dispersar aún más sus limitados recursos, lo que podría comprometer la seguridad en otras áreas. "No tienen suficiente personal", señaló.

Este ataque también podría ser una demostración de fuerza hacia el gobierno y la policía de Haití, justo cuando el país se prepara para celebrar elecciones generales el 13 de diciembre, las primeras en más de diez años.

El alcalde de Kenscoff, Jean Massillon, confirmó que entre las víctimas se encontraban dos empleados del gobierno, incluido su primo, quien era parte de su equipo de seguridad. Además, las pandillas incendiaron 25 viviendas durante el asalto.

La violencia de las pandillas en Haití ha desplazado a más de 1,5 millones de personas y ha dejado más de 3.100 muertos en lo que va del año, según datos de la ONU. La situación sigue siendo crítica y las autoridades enfrentan grandes desafíos para restablecer el orden y la seguridad en el país.

[Fuente: AP]

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