Proponen un paseo turístico para homenajear a los campeones del mundo de Rosario

Un proyecto que obtuvo despacho favorable en el Concejo Municipal propone crear en Rosario el Paseo de los Campeones del Mundo, un circuito urbano, deportivo y turístico destinado a reconocer a los referentes locales que participaron de las conquistas de la Selección argentina en 1978, 1986 y 2022.

La primera etapa contempla homenajes a César Luis Menotti, Daniel Killer, Sergio Almirón, Lionel Messi, Ángel Di María y Ángel Correa. Los puntos serían instalados en plazas y espacios públicos relacionados con la infancia, la formación deportiva o la historia barrial de cada protagonista.

La iniciativa no plantea cambiar los nombres oficiales de esos espacios. Cada intervención llevaría la denominación “Paseo de los Campeones”, seguida por el nombre del homenajeado, y se ubicaría en sectores determinados de veredas, senderos, accesos o recorridos peatonales.

Los puntos del recorrido

El homenaje a Menotti se instalaría en la plaza San Cayetano de Thiene, en Jacarandá al 7700, en Fisherton. El entrenador campeón en 1978 nació en Rosario y creció en la zona de Donado, entre Brassey y bulevar Argentino.

Daniel Killer y Sergio Almirón compartirían un punto en el entorno de la plaza Demetria Barcia, en barrio Belgrano. Killer integró el plantel campeón en 1978, mientras que Almirón formó parte del equipo que ganó el Mundial de México 1986.

El espacio dedicado a Messi estaría situado en la plaza José Hernández, ubicada en Laprida y Azara, en barrio La Bajada. Allí se recordaría el vínculo del capitán campeón en Qatar 2022 con el sector de la ciudad donde transcurrieron sus primeros años.

Di María tendría su homenaje en la plaza La Esperanza, dentro del barrio homónimo, también conocido como El Churrasco. El futbolista vivió su infancia en Perdriel al 2000 y comenzó allí su relación con el fútbol.

El recorrido se completaría inicialmente con un punto dedicado a Ángel Correa en el entorno del Polideportivo Las Flores, ubicado en Cantú 7010, como reconocimiento a su pertenencia al barrio y a su participación en el plantel campeón de 2022.

Señalización y contenidos digitales

Cada lugar contaría con una imagen del protagonista, fotografías históricas de la Selección, una síntesis biográfica y deportiva y referencias al barrio, la escuela, el club o las instituciones vinculadas con sus primeros años.

También se incorporarían códigos QR para acceder a contenidos escritos, audiovisuales y sonoros sobre los homenajeados y los Mundiales. El material sería desarrollado por la Municipalidad o el Ente Turístico Rosario.

El Ejecutivo podría sumar nuevos puntos si otros protagonistas vinculados con la ciudad integraran en el futuro una Selección argentina campeona del mundo. Además, el paseo sería incorporado a los circuitos municipales de turismo deportivo y memoria urbana.

La propuesta fue presentada por el concejal Pablo Gavira y recibió despacho favorable de las comisiones de Deportes y Turismo y de Presupuesto y Hacienda. Para convertirse en ordenanza deberá ser aprobada por el Concejo Municipal.