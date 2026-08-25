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Portal de Belén celebra 35 años con una misa de acción de gracias en Córdoba

La institución realizará una celebración el 1 de septiembre en la Catedral de Córdoba para conmemorar su aniversario y pedir por los niños por nacer y las mamás solas.

25/08/2026 | 13:53Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Portal de Belén celebra 35 años con una misa de acción de gracias. Foto: ilustrativa.

FOTO: Portal de Belén celebra 35 años con una misa de acción de gracias. Foto: ilustrativa.

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El Portal de Belén, institución dedicada al acompañamiento de mujeres embarazadas y madres solas, celebrará su 35° aniversario con una Misa de acción de gracias en la Catedral de la ciudad de Córdoba.

La celebración religiosa se realizará el martes 1 de septiembre, a las 18.30, y tendrá como objetivo agradecer por el camino recorrido durante estas tres décadas y media de trabajo y elevar una petición especial por la vida de los niños por nacer y las mamás que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Desde la institución invitaron a participar a la comunidad en general y especialmente a las mujeres y sus hijos que pasaron por el hogar a lo largo de estos 35 años.

También convocaron a quienes actualmente forman parte del Portal de Belén, además de voluntarios, integrantes de las distintas comisiones directivas, encargadas, benefactores y amigos de la organización.

El trabajo del Portal de Belén

Según explicó la institución, sus objetivos incluyen la defensa, protección y promoción del derecho a la vida y el respeto por la dignidad de la persona humana desde el momento de la concepción.

En ese marco, el Portal de Belén brinda acompañamiento integral a mujeres embarazadas o madres solas, con o sin hijos, con el propósito de ayudarlas durante el embarazo, el nacimiento y las primeras etapas de crianza.

La organización plantea una asistencia que contempla distintas dimensiones, entre ellas la espiritual, intelectual, cultural, sanitaria y económica, con el objetivo de acompañar a las madres y fortalecer el vínculo con sus hijos.

La celebración por el aniversario será también una oportunidad para reunir a personas que estuvieron vinculadas con la institución durante sus 35 años de trayectoria.

Datos de la celebración

Fecha: martes 1 de septiembre de 2026.

Hora: 18.30.

Lugar: Catedral de la ciudad de Córdoba.

Para obtener más información, el Portal de Belén puso a disposición el teléfono 351 5926333 y sus redes sociales bajo el nombre portal.de.belen.

Lectura rápida

¿Qué se celebra? El 35° aniversario del Portal de Belén con una Misa de acción de gracias.

¿Quién organiza el evento? La institución Portal de Belén.

¿Cuándo se llevará a cabo? El martes 1 de septiembre de 2026, a las 18.30.

¿Dónde se realizará la celebración? En la Catedral de la ciudad de Córdoba.

¿Cómo pueden participar? La comunidad está invitada, especialmente las mujeres y sus hijos que han pasado por la institución.

¿Por qué es importante el evento? Para agradecer el trabajo realizado durante 35 años y elevar una petición por la vida de los niños por nacer.

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