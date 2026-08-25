Portal de Belén celebra 35 años con una misa de acción de gracias en Córdoba

FOTO: Portal de Belén celebra 35 años con una misa de acción de gracias. Foto: ilustrativa.

El Portal de Belén, institución dedicada al acompañamiento de mujeres embarazadas y madres solas, celebrará su 35° aniversario con una Misa de acción de gracias en la Catedral de la ciudad de Córdoba.

La celebración religiosa se realizará el martes 1 de septiembre, a las 18.30, y tendrá como objetivo agradecer por el camino recorrido durante estas tres décadas y media de trabajo y elevar una petición especial por la vida de los niños por nacer y las mamás que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Desde la institución invitaron a participar a la comunidad en general y especialmente a las mujeres y sus hijos que pasaron por el hogar a lo largo de estos 35 años.

También convocaron a quienes actualmente forman parte del Portal de Belén, además de voluntarios, integrantes de las distintas comisiones directivas, encargadas, benefactores y amigos de la organización.

El trabajo del Portal de Belén

Según explicó la institución, sus objetivos incluyen la defensa, protección y promoción del derecho a la vida y el respeto por la dignidad de la persona humana desde el momento de la concepción.

En ese marco, el Portal de Belén brinda acompañamiento integral a mujeres embarazadas o madres solas, con o sin hijos, con el propósito de ayudarlas durante el embarazo, el nacimiento y las primeras etapas de crianza.

La organización plantea una asistencia que contempla distintas dimensiones, entre ellas la espiritual, intelectual, cultural, sanitaria y económica, con el objetivo de acompañar a las madres y fortalecer el vínculo con sus hijos.

La celebración por el aniversario será también una oportunidad para reunir a personas que estuvieron vinculadas con la institución durante sus 35 años de trayectoria.

Datos de la celebración

Fecha: martes 1 de septiembre de 2026.

Hora: 18.30.

Lugar: Catedral de la ciudad de Córdoba.

Para obtener más información, el Portal de Belén puso a disposición el teléfono 351 5926333 y sus redes sociales bajo el nombre portal.de.belen.