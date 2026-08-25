Fabrican equipos para Vaca Muerta y van por más: la apuesta de una empresa argentina por la minería

FOTO: Fabrican equipos para Vaca Muerta y van por más. (Foto: QR Equipment).

La expansión de Vaca Muerta no solo transformó el mapa energético argentino. También impulsó el desarrollo de una cadena de proveedores nacionales capaces de fabricar buena parte de los equipos necesarios para sostener el crecimiento de la producción de petróleo y gas. Entre esas empresas se encuentra QM Equipment, una firma nacida hace más de dos décadas en Mar del Plata que hoy cuenta con más de 300 trabajadores y busca dar un nuevo paso: ingresar con mayor fuerza en la industria minera.

Su fundador, Marcelo Guiscardo, es ingeniero civil y acumula unos 40 años de experiencia en el sector petrolero. En una entrevista, explicó cómo evolucionó la compañía, cuál es su vínculo con Vaca Muerta y por qué ahora puso la mira en San Juan y en las oportunidades que ofrece la minería.

Guiscardo se encontraba justamente en San Juan, donde viajó junto con otras empresas que integran el Cluster de Energía y Minería de Mar del Plata, una organización que recientemente incorporó la actividad minera a su denominación y a sus objetivos.

De Mar del Plata a Vaca Muerta

QM Equipment comenzó sus actividades hace más de 20 años con un objetivo concreto: desarrollar equipamiento y servicios para las compañías vinculadas con la industria del petróleo y el gas.

Con el avance de Vaca Muerta, las necesidades tecnológicas de las empresas fueron cambiando. Los pozos cada vez más profundos y con mayores desviaciones exigieron equipos capaces de soportar operaciones de fractura hidráulica mucho más exigentes.

“Hace unos 12 años comenzaron a decir que teníamos que usar sistemas de fractura que en Argentina no eran suficientes para poder fracturar Vaca Muerta”, explicó Guiscardo.

Ese proceso implicó una transformación tecnológica. Las antiguas bombas triples fueron reemplazadas progresivamente por bombas quíntuples y la potencia también aumentó de manera significativa: de equipos de 1.000 o 1.500 HP se pasó a unidades de 2.500 y 3.000 HP.

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Para QM Equipment, ese proceso significó desarrollar proyectos de ingeniería, realizar pruebas y trabajar junto con las compañías petroleras para adaptar los equipos a las nuevas exigencias.

“Aprendimos y crecimos” a partir de ese proceso, resumió el empresario.

Por qué eligieron fabricar en Mar del Plata

La ubicación de la empresa puede resultar llamativa. Mientras buena parte de la actividad petrolera se concentra en Neuquén, QM Equipment desarrolló su planta en el Parque Industrial de Mar del Plata.

Para Guiscardo, esa decisión terminó siendo una ventaja.

El empresario comparó la situación con otras compañías que producen lejos del lugar donde finalmente comercializan sus productos. Y destacó especialmente las condiciones que ofrece Mar del Plata para atraer y retener trabajadores especializados.

“En Mar del Plata las condiciones que tiene la gente que vive y trabaja ahí son realmente fantásticas”, sostuvo.

Entre los factores que mencionó se encuentran la oferta educativa, las universidades, el puerto y la calidad de vida de la ciudad.

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“Necesitás que la gente esté contenta más allá del trabajo”, explicó. Y definió la elección de Mar del Plata como “un gol de media cancha”.

Una empresa que fabrica equipos complejos

QM Equipment no se limita a producir un único tipo de maquinaria. Según explicó su fundador, actualmente desarrolla alrededor de 60 equipos diferentes destinados a la industria energética.

Sin embargo, durante los últimos cinco años las bombas de fractura se transformaron en uno de los principales productos de la compañía, tanto por cantidad de unidades como por volumen económico.

El crecimiento de Vaca Muerta fue determinante.

Guiscardo señaló que, después de que la cantidad de sets de fractura en el país pasara de ocho a 14, prácticamente todos los nuevos equipos fueron fabricados por QM Equipment en Mar del Plata, con la excepción de un set incorporado por Halliburton.

El desafío no es menor: se trata de equipamiento complejo que también se fabrica en países como Estados Unidos y Canadá.

El valor de fabricar en Argentina

Una de las claves que, según Guiscardo, permitió a QM Equipment competir con fabricantes internacionales es que la compañía desarrolla internamente buena parte de la tecnología.

“Nosotros diseñamos el 100% del equipo”, afirmó.

La empresa no solo fabrica las estructuras y componentes físicos, sino que también desarrolla el software, el sistema operativo y los mecanismos de seguimiento.

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Ese esquema le permite competir en costos frente a equipos importados que incorporan componentes adquiridos a diferentes proveedores y que, además, deben afrontar gastos logísticos y otros costos asociados a su llegada al país.

Pero Guiscardo puso el foco en otro aspecto que considera decisivo: el servicio posterior a la venta.

“Cuando se rompa, nosotros vamos a estar en Mar del Plata y no en Houston para venir a arreglarte”, explicó.

La cercanía con los clientes y la capacidad de brindar mantenimiento y asistencia técnica forman parte del denominado aftermarket, un segmento que adquiere especial importancia en una industria donde una falla puede significar una interrupción costosa de las operaciones.

QM Equipment ya cuenta con presencia en Neuquén y busca replicar esa lógica a medida que avance su incursión en la minería.

El próximo desafío: entrar en la minería

La visita de Guiscardo a San Juan tiene justamente ese objetivo.

El empresario llegó a la provincia acompañado por otras compañías del Cluster de Energía y Minería de Mar del Plata para conocer las necesidades de la actividad minera y analizar qué oportunidades pueden desarrollarse para las empresas del grupo.

El cambio de nombre del cluster refleja esa estrategia: pasó de llamarse Cluster de Energía Mar del Plata a Cluster de Energía y Minería Mar del Plata.

Para QM Equipment, la minería representa un nuevo mercado, pero también un desafío tecnológico.

Guiscardo reconoce que su experiencia está principalmente vinculada con el petróleo y el gas. “De minería no sé nada”, admitió.

Sin embargo, considera que buena parte de los conocimientos acumulados durante décadas en el sector energético pueden adaptarse a las necesidades de la actividad minera.

El objetivo ahora es comprender qué equipos y servicios necesitará la industria, identificar aquellas tecnologías que puedan ser desarrolladas localmente y aprovechar la experiencia adquirida en Vaca Muerta.

La cercanía como ventaja frente a los proveedores internacionales

La estrategia que plantea Guiscardo tiene un argumento central: la proximidad.

La compañía pretende trasladar a la minería el mismo modelo que desarrolló con sus clientes petroleros. La idea es ofrecer equipos fabricados en Argentina y acompañarlos con asistencia técnica y mantenimiento local.

“Cualquier servicio, cualquier problema que vos tengas, nos llamás y estamos al toque”, sintetizó al explicar la propuesta.

La experiencia acumulada en Vaca Muerta puede convertirse así en una plataforma para ingresar a una industria diferente, pero que también demanda equipamiento industrial, ingeniería y servicios especializados.

El desafío será determinar qué tecnologías pueden trasladarse directamente del petróleo a la minería y cuáles requieren nuevos desarrollos.

“Estamos viendo la semilla de lo que se viene”

Guiscardo también fue consultado sobre las perspectivas de Argentina y sobre si considera posible pensar en un futuro de crecimiento sostenido para el país.

Su respuesta evitó las proyecciones de largo plazo.

“Primero y principal, la Argentina posible la estamos viendo hoy”, afirmó.

El empresario sostuvo que el futuro es impredecible, pero que existen señales concretas en el presente: inversiones, crecimiento de determinadas industrias y nuevos proyectos.

“Yo no tengo que imaginar el futuro porque estoy viendo hoy la semilla de lo que se viene”, aseguró.

Para una compañía que nació en Mar del Plata, creció al ritmo de la transformación de Vaca Muerta y hoy analiza oportunidades en San Juan, esa mirada sintetiza el próximo desafío: convertir la experiencia acumulada durante décadas en petróleo y gas en una plataforma para participar también del crecimiento de la minería argentina.

Entrevista de Guillermo López.