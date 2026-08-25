El dólar mayorista volvió a subir y superó los $1.500: qué pasa con el tipo de cambio

FOTO: El dólar se ubicó por encima de la barrera de los $1.500 en los últimos días.

El dólar mayorista superó los $1.500 y avanzó por tercera jornada consecutiva, en una nueva señal de presión sobre el mercado cambiario argentino.

La cotización se ubicó en torno a los $1.511, un peso por encima del cierre de la rueda anterior, y marcó así un nuevo máximo nominal. Con este nivel, el tipo de cambio se encuentra a casi 24% del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.873,08.

Más allá de la magnitud de la suba diaria, el movimiento fue seguido de cerca porque el dólar mayorista consiguió consolidarse por encima de una zona que durante las últimas semanas había funcionado como una referencia para los operadores.

Por qué los $1.500 eran una referencia para el mercado

Durante las últimas semanas, el mercado había detectado diferentes señales de intervención oficial destinadas a evitar que el dólar mayorista superara los $1.500.

Entre las herramientas utilizadas aparecieron las operaciones con contratos de dólar futuro, los bonos dólar linked y la administración de la liquidez, además de una menor participación compradora del Banco Central en el mercado cambiario.

La percepción de que los $1.500 funcionaban como un límite informal comenzó a instalarse a fines de julio, cuando el mercado identificó movimientos oficiales destinados a contener la cotización.

En ese período también se registró una caída de US$145 millones en los depósitos en moneda extranjera del Tesoro, entre el 28 y el 29 de julio, en coincidencia con una jornada en la que el dólar mayorista había quedado cerca de superar esa referencia.

A esto se sumó el final de una racha de 135 ruedas consecutivas de compras de divisas por parte del Banco Central.

Qué interpretan los analistas

La ruptura de la barrera de los $1.500 es interpretada por operadores y analistas como una señal de que el equipo económico podría haber decidido flexibilizar ese límite informal.

Una de las explicaciones está vinculada con el costo que tenía sostener la cotización mediante distintas herramientas financieras, particularmente sobre las tasas de interés en pesos.

El nivel de $1.500, de todos modos, nunca fue el techo formal establecido por el esquema cambiario. La banda vigente contempla un límite superior bastante más elevado, actualmente ubicado en $1.873,08.

A cuánto cotizan los otros dólares

La presión cambiaria también se refleja en las cotizaciones alternativas.

El dólar oficial minorista se vende a $1.530 en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se ubica en torno a los $1.565, de acuerdo con el relevamiento citado.

En el segmento financiero, el dólar MEP registra una cotización cercana a los $1.540,48, con una suba de 0,1%.

Por su parte, el contado con liquidación (CCL) avanza 0,4% hasta los $1.607,15.

En el mercado de futuros, los movimientos son más acotados. Para diciembre, las operaciones pactan un tipo de cambio cercano a los $1.630.

Así, mientras el dólar mayorista deja atrás los $1.500 que durante semanas fueron considerados una barrera de corto plazo, el mercado sigue de cerca la evolución de la cotización y las señales que pueda dar el Gobierno sobre su estrategia cambiaria.