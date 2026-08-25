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Se robó un colectivo en Merlo para cumplir su sueño de manejarlo: terminó detenido

El hombre tomó la unidad de una terminal, vistió el uniforme de la empresa y subió pasajeros durante el trayecto hasta que bajó a comprar en una panadería.

25/08/2026 | 14:24Redacción Cadena 3

Perspectiva Buenos Aires

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(Foto: Facebook Info al Día 24 - gentileza Primer Plano Online).

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  1.

    Audio. Un hombre roba un colectivo en Merlo para cumplir su sueño de conducir buses

    Panorama Federal

    Episodios

Un insólito episodio ocurrió en la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, donde un hombre robó un colectivo de la terminal con el único objetivo de manejarlo.

Vestido con una remera oficial de la empresa de transporte, el sujeto puso en marcha el vehículo y realizó el recorrido habitual de la línea 216, llegando a subir y trasladar pasajeros durante el trayecto.

La travesía concluyó de manera inesperada cuando el falso chofer decidió detener la marcha frente a una panadería para comprar comida.

Alertados por la irregularidad del hecho, efectivos policiales arribaron al lugar y procedieron a su aprehensión inmediata dentro del comercio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al momento de ser arrestado por los agentes, el hombre justificó su accionar con una frase que sorprendió a los oficiales: "Quería cumplir el sueño de manejar un colectivo".

El detenido quedó a disposición de la Justicia, en un hecho que encendió alarmas sobre los controles en las terminales y la atención a situaciones de salud mental.

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/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Merlo? Un hombre robó un colectivo de la terminal con el objetivo de manejarlo.

¿Quién es el protagonista del hecho? Un hombre que se vistió con una remera oficial de la empresa de transporte.

¿Cuándo sucedió el robo? El hecho tuvo lugar recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde fue el robo? En la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense.

¿Por qué fue detenido el hombre? Fue aprehendido por la policía tras detenerse frente a una panadería para comprar comida.

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