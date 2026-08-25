Se reanuda el juicio contra Pity Álvarez con nuevas defensas y el pedido de nulidad

FOTO: Se reanuda el juicio a Pity Álvarez con nuevos defensores y pedido de nulidad del proceso

El juicio contra Cristian Pity Álvarez, acusado de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, se reanudará este miércoles con los nuevos defensores del cantante y el pedido de nulidad del debate.

Los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro solicitarán la realización de un juicio por jurados populares y la suspensión del proceso al considerar que el músico "no tiene la capacidad psíquica" para afrontarlo, tal como anticipó el ex fiscal de Morón a la Agencia Noticias Argentinas.

Tras el cuarto intermedio dictado la semana pasada por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, los flamantes asesores legales del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados requerirán que el debate oral y público no continúe hasta tanto Álvarez no sea evaluado por especialistas en salud mental para determinar si se encuentra apto.

"Pity no está en condiciones de estar en juicio, no tiene capacidad psíquica, cognitiva, para afrontar un debate de estas características", explicó Baños a la agencia NA.

En este sentido, mencionó el dictamen del Cuerpo Médico Forense sobre la incapacidad mental que le impedía ser juzgado debido a su estado psiquiátrico, cuya resolución derivó en la cancelación del proceso en 2023.

"Tenía un deterioro psico-orgánico que era compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo; es decir, un trastorno y un deterioro cognitivo extremadamente grave y prácticamente irreversible", subrayó el abogado, a la vez que reclamó la realización urgente de una "resonancia magnética nuclear del cerebro sin contraste y un estudio cognitivo que no existe en el expediente".

El músico asesinó a Díaz de cuatro disparos, descartó el arma en una alcantarilla y se fue al famoso boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Luego se entregó a la Justicia y declaró ante la prensa: "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo".