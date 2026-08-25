El juicio por el atentado al vuelo 103 de Pan Am se retrasa por nuevas pruebas casi 40 años después

MONTAUK, Nueva York, EE.UU. — En el patio trasero de Suse Lowenstein, una conmovedora colección de 76 estatuas representa a mujeres que perdieron a sus seres queridos en el atentado al vuelo 103 de Pan Am, que fue derribado sobre Lockerbie, Escocia, en 1988.

Cada figura, desnuda y a tamaño real, refleja el dolor de una madre, esposa o hermana en su momento más difícil: llorando, rezando, gritando y cayendo en la desesperación.

"El dolor, todo, sigue igual, así, como esto. Esto siempre está aquí", expresó la artista de 82 años, quien caminaba entre sus obras en Montauk. "Y por eso, los sentimientos no se van".

Lowenstein, cuyo hijo Alex estaba a bordo del vuelo, es una de las muchas personas que han esperado casi cuatro décadas para que los responsables del atentado —uno de los más mortales contra ciudadanos estadounidenses— enfrenten la justicia en un tribunal de EE.UU. Sin embargo, deberán seguir esperando.

El juicio por terrorismo contra el supuesto constructor de la bomba, Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi, estaba programado para comenzar el miércoles en Washington, D.C., pero fue pospuesto el lunes debido a la aparición de nuevas pruebas, cuya naturaleza no ha sido especificada.

Al-Marimi, un exoficial de inteligencia libio, es el primero en ser juzgado en territorio estadounidense por su conexión con el ataque que resultó en la muerte de 270 personas, la mayoría de ellas estadounidenses. Entre los fallecidos, 11 se encontraban en tierra en Lockerbie.

El caso tuvo un avance significativo en 2017, cuando las autoridades estadounidenses descubrieron una entrevista de 2012 en la que Al-Marimi supuestamente admitió haber construido la bomba y colaborar con otros dos conspiradores para llevar a cabo el ataque. En una declaración jurada del FBI, se indicó que la operación fue ordenada por la inteligencia libia y que el fallecido líder libio Moammar Gadhafi agradeció posteriormente al equipo involucrado.

Aphrodite Tsairis, cuya hija Alexia también falleció en el vuelo, planeaba asistir al inicio del juicio, junto con otros familiares de las víctimas. A pesar del aplazamiento, comentó que no le sorprendía la situación: "Desde el principio, tuvimos que luchar contra la adversidad. Así que no sorprende escuchar que hay más obstáculos para que se haga justicia".

Tsairis, de 83 años, considera que el proceso judicial se ha convertido en un "ejercicio académico" en esta etapa de su vida. Ella y otros familiares de víctimas habían asistido al juicio de 2000 en Holanda, que concluyó con la condena de uno de los cómplices de Al-Marimi y la absolución de otro.

"No se trata de cerrar un capítulo", afirmó. "Es más bien como poner el punto al final de la frase".

Con el paso de los años, ha encontrado consuelo trabajando con su esposo en The Alexia, un programa de becas que apoya a fotógrafos y cineastas documentales en la Universidad de Syracuse. Su hija, que soñaba con ser fotógrafa, estaba entre los 35 estudiantes de Syracuse que regresaban tras un semestre en el extranjero en el vuelo siniestrado.

"A través de ellos, sé en qué se habría convertido Alexia", dice Tsairis sobre el programa y sus beneficiarios.

Bert Ammerman, quien perdió a su hermano Thomas en el atentado, opina que el juicio no debería ser el final de la historia. Considera que otras naciones también deben rendir cuentas, a pesar de que el gobierno libio aceptó formalmente la responsabilidad en 2003 y acordó pagar casi 3.000 millones de dólares a las familias de las víctimas. "Esto fue un ataque contra Estados Unidos. Esto fue un acto de guerra", sostuvo.

Stephanie Bernstein, quien perdió a su esposo Michael, expresó que es "asombroso" que surjan nuevas pruebas tan décadas después y justo antes del juicio. "Eso demuestra que todavía hay información por ahí, así que eso hace que el retraso sea algo menos difícil de aceptar", comentó.

Lucas Lowenstein, hijo de Suse Lowenstein, espera que cualquier nueva información pueda finalmente cerrar las teorías que persisten. "De verdad puedes caer en un agujero de conejo preguntándote: '¿Qué se nos pasó? ¿Hay más?'", expresó.

Suse Lowenstein ha intentado mantenerse al margen de los vaivenes del caso penal. Encuentra paz entre los recordatorios constantes de lo que se perdió el 21 de diciembre de 1988. La chaqueta roja de su hijo Alex cuelga en su estudio, y en su jardín se alzan estatuas que representan a su hijo y a su hermano.

"Espero que lo condenen y lo metan en la peor prisión que tengan los estadounidenses", afirmó Lowenstein, quien comparte la frustración por el último aplazamiento, pero confía en que Al-Marimi finalmente será declarado culpable.