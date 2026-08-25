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Se viene el clásico rosarino: cuándo y a qué hora se jugaría Central-Newell's

AFA tendrá la última palabra para definir si el clásico rosarino se juega el sábado 5 o el domingo 6 de septiembre. Desde Seguridad provincial aseguran que cualquiera de las dos jornadas es viable y el horario sería a las 16.

25/08/2026 | 16:47Redacción Cadena 3 Rosario

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AFA tendrá la última palabra para definir la fecha del Clásico.

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El próximo clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's todavía espera la confirmación del día, una decisión que quedará en manos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las alternativas que se manejan son el sábado 5 o el domingo 6 de septiembre.

Según confiaron fuentes oficiales a este medio, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe no presenta objeciones para que el encuentro se dispute en cualquiera de las dos jornadas. Para la organización del operativo, sábado o domingo resultan alternativas igualmente viables.

La condición planteada desde el área de Seguridad es conocer con anticipación la programación definitiva para poder diagramar el dispositivo correspondiente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto al horario, el partido se jugaría a las 16, aunque resta la oficialización completa de AFA.

Por qué todavía no se confirmó el día

En un primer momento, el clásico estaba proyectado para el domingo 6, pero posteriormente comenzó a tomar fuerza la posibilidad de trasladarlo al sábado 5.

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La definición podría estar relacionada con la programación televisiva de la fecha y con el calendario de los equipos que participan en competencias internacionales.

Dentro de ese esquema también puede influir la situación de River y la distribución de sus próximos compromisos, ya que la programación de los equipos de mayor convocatoria suele incidir en el armado general de la fecha.

Desde el punto de vista del operativo de seguridad, sin embargo, no existe preferencia entre sábado y domingo, según indicaron las fuentes consultadas.

En ese escenario, Newell's tendría preferencia por jugar el domingo, aunque la decisión final quedará en manos de AFA.

Información de Marcelo Lamberti.

Así, el clásico rosarino mantiene abierta la incógnita sobre el día, mientras que el horario aparece encaminado para las 16.

Lectura rápida

¿Qué clásico se está esperando? El clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's.

¿Quién toma la decisión sobre el día del partido? La Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

¿Cuándo se proponen jugar el partido? El sábado 5 o el domingo 6 de septiembre.

¿Dónde se disputará el encuentro? En la provincia de Santa Fe.

¿Por qué no se ha confirmado el día? Por la programación televisiva y el calendario de los equipos en competencias internacionales.

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